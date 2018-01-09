NBA》詹姆斯-39 吉米巴特勒＋39 一場比賽兩樣情

騎士慘敗灰狼，詹姆斯單場10分，正負值-39，只能無語問蒼天。(美聯社資料照)

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中時電子報

灰狼今天以28分之差大勝騎士，詹姆斯單場僅得10分，場上正負值-39，創下生涯最難堪紀錄，反觀，灰狼陣營吉米巴特勒的場上正負值+39，可說是春風得意，一場比賽兩樣情。

灰狼大勝騎士，吉米巴特勒場上正負值高達+39，打得騎士陣營潰不成軍。(美聯社資料照)

此役之前詹姆斯在面對灰狼的22場比賽拿下恐怖的21場勝利，而且騎士過去在與灰狼對戰的15場比賽全勝，換句話說，騎士只要碰到灰狼，所有球員眼睛都亮了起來，勝利幾乎篤定到手。

沒想到軍容壯盛的騎士卻在明尼蘇達踢到大鐵板，尤其五大先發球員的場上正負值全部超過-20，除了詹姆斯外，J.R史密斯-37，克勞德-35，洛夫-30，艾塞亞湯瑪斯-20，意味著這些先發球員在球場的時候球隊都至少落後超過20分以上，創下本季輸最多分的紀錄。

騎士先發球員全場比賽只合力攻下28分，灰狼陣營先發球員聯手砍進87分，比騎士多了三倍，五虎將在場上的正負值全部超過+30，除了吉米巴特勒外，泰厄斯瓊斯+36，威金斯與泰吉布生各+35，唐斯+31，也就是說五人在球場上的時刻灰狼領先騎士超過31分以上，如此恐怖的數據前所未見，尤其是長期被騎士欺壓羞辱的局面下，灰狼球員狠狠吐了一口悶氣。

(中時電子報)

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