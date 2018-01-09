中市府去年加碼補助創紀錄 二行程機車淘汰率六都第一

2018年01月09日 13:45 中時 陳世宗

「叫我第一名！」台中市政府積極推動低碳運具，減輕對空氣品質的影響。106年8100萬加碼補助金創下歷年新高額度，不僅汰舊換購電動機車補助六都最多、中低收入戶新購及汰舊換購電動機車補助金額也全國最高。環保局表示，106年全市二行程機車數量較105年大幅減少近6萬輛，淘汰率六都第一，未來會持續推動，讓空品不斷改善。

環保局指出，根據最新統計，台中市106年度總計補助汰除3萬3801輛二行程機車、新增7068輛電動二輪車；若加上民眾自行報廢及未達補助門檻的二行程機車汰除數量，106年台中市二行程機車數量更較105年減少了5萬9096輛，淘汰率六都第一。

環保局表示，另一方面，若統計104年至106年12月底止，台中市二行程機車數量已從30萬2550輛減少至12萬6793輛，短短3年汰除近6成二行程機車，淘汰率達到58.1％。

推估各項空氣汙染減量效益PM10為88.9公噸/年、PM2.5為72.2公噸/年、NOX為37.8公噸/年、NMHC為954公噸/年，減碳量達5萬892公噸，相當於為市民種植331萬株樹木或25座台中都會公園的固碳量，顯示政府「管制」及「補助」雙管齊下的策略見效，市民也認同改善空氣汙染，需要全民一同努力。

環保局長白智榮說，針對推廣電動機車方面，台中不但購車有加碼補助，也推出「4免政策」，包含免牌照稅、免燃料費、免停車費及公務機關免費充電的優惠措施，打造友善電動車的使用環境；交通局持續於公有停車場設置電動車輛充電站，環保局補助民間公司行號、公寓大廈設置電動車輛充電站。

白智榮強調，目前台中市電動汽車充電站已達299站，為全國第一，電動二輪車充電站也已達469站；106年也於台中市18處公有停車場，劃設120格電動汽車專用停車格，持續提升低碳運具便利性。

(中時)