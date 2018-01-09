寒流發威 合歡山飄雪！昆陽至大禹嶺路段限加掛雪鏈才准通行

2018年01月09日 13:47 中時 楊樹煌

▲武嶺地區路面積雪情形，仁愛警分局也派員在山區進行交通疏道措施。（仁愛分局提供）

▲合歡山部份路段積雪深厚，公路總局也適時出動剷雪車進行路面剷雪，以維交通安全。（仁愛分局提供）

▲合歡山積雪，部份路段路面都結冰，工務段也和仁愛警分局自清晨5時起，實施交通管制，未加掛雪鍊車輛禁止通行。（仁愛分局提供）

寒流發威！合歡山今天清晨4時許，山區在飄雨中夾帶冰霰，最後轉為飄雪，目前合歡山自昆陽段至合歡山遊客中心都已積雪深厚，武嶺下方的山區道路，路面並出現結冰現象，仁愛警分局和公路總局埔里工務段也在今天清晨5時起，進行交通管制，車輛必須加掛雪鏈才准通行。

仁愛警分局指出，合歡山昨天起了一整天的濛濛細雨，今天清晨氣溫遽降至零下1-2度，因低溫又有豐沛的水氣，濕度夠，在雨中夾帶著冰霰，約4時以後，昆陽以上至合歡山遊客中心開始傳出轉為飄雪，讓在山區等候賞雪的民眾都歡呼雀躍不已。

公路局埔里工務段的管制人員指出，因山區從清起開始飄雪，從台14甲線28K昆陽段至39K大禹嶺路段的路面都已積雪厚，在武嶺至合歡山遊客中心路段的路面都呈結冰現象，基於道路交通安全，工務段也和仁愛警分局自清晨5時起，實施交通管制措施，未加掛雪鍊的車輛禁止通行。

山區氣候嚴寒，仁愛警分局也呼籲遊客，欲上山必須做好防寒準備，攜帶足夠的寒衣物，雪季期間，道路濕滑，請小心駕駛，確保行車安全。

(中時)