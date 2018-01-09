演員「秦公公」黃仲裕 涉酒駕找人頂替被訴

黃仲裕被爆酒駕遭人頂罪。(圖/本報系資料照)

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本土劇演員「秦公公」黃仲裕，去年在台南市佳里區酒駕出車禍，當下卻請後座乘客到駕駛座頂罪，並與遭撞的機車騎士私下和解未報案。但因雙方和解金談不攏，機車騎士持監視畫面提告，案經台南地檢署偵結後，依過失傷害、頂替罪嫌提起公訴。

檢警調查，去年4月27日56歲的黃仲裕，涉嫌酒後駕駛休旅車搭載妻子及39歲的黃姓女子，行經佳里區台北小城附近，因走錯路準備迴轉時，沒有注意後方有輛機車，導致53歲的王姓男子摔車左腿骨折。當時，雙方私下口頭和解，並未通報警方到場處理。

沒想到，6月18日王姓男子前往佳里警方控告黃仲裕、黃姓女子涉嫌偽造文書、冒名頂替、過失傷害等罪。警方雖依法受理，但因酒測時機已過，無法舉證涉及公共危險罪嫌。

檢方根據王某提供的監視畫面，發現黃仲裕發生車禍後，先倒車停妥，副駕駛座的黃妻先開門下車，車內小燈亮起，明顯可見黃仲裕從駕駛座跨到副駕駛座再下車，後座的黃女則爬坐到駕駛座，再由黃仲裕從車外開門下車。

檢方偵訊時，黃仲裕坦承事發當天有喝啤酒，但堅稱坐在後座，因安全鎖上鎖，才鑽到前方的副駕駛座下車。黃女則供稱，她駕駛黃仲裕名下的休旅車出車禍，但因不會開車門，才由黃仲裕從車外開門步出。但因監視畫面相當清楚，兩人分別被依過失傷害、頂替等罪嫌起訴。

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