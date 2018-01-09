母乳萃取微生物 興大研究可自生玻尿酸

2018年01月09日 13:48 中時 林欣儀

中興大學成立「台灣應用微生物產學聯盟」，盼廣泛研究、使用微生物，成為台灣未來的產業力量。（林欣儀攝）

吃益生菌就可自體生成玻尿酸？！中興大學與產業攜手，研究從母乳中萃取調節免疫力的益生菌時，意外發現「嗜熱鏈球菌」進入人體腸道後，竟能自然生成玻尿酸，不但具調節消化系統的功能，也可緩解退化性關節炎，未來可能可取代維骨力的使用。

拿起一包包製作完成的粉狀益生菌，大江生醫代表陳彥任表示，3年前從母乳中找出對提升孩童免疫調節能力有幫助的300株益生菌，並選出其中3株實驗，意外發現其中1株菌種培育難度高，且會懸浮在液體中、不易收集，甚至在濃縮時會產生黏稠凝狀物，相當奇怪。

工程師何政育說，經進一步檢驗，才發現這株「嗜熱鏈球菌」進入人體腸道中，配合提供菌種所需的益生源，即會開始產生玻尿酸，其生成玻尿酸的數量較其他益生菌多了270倍，可提升腸道與血液中玻尿酸成分，增進皮膚含水量，對緩解眼睛乾澀、膝蓋不適有幫助。

何政育強調，曾針對已經服用葡萄糖胺的患者進行實驗，發現連續食用7天嗜熱鏈球菌，患者的退化性關節炎情況可獲緩解，未來不排除取代這類保健食品被使用，目前也針對100名退化性關節炎患者進行為期1年的實驗。

「微生物堪稱人體中的一項器官！」興大生命科學院副院長黃介辰強調，為了解微生物運用、讓其獲得廣泛使用，特別成立「台灣應用微生物產學聯盟」，目前已有14個單位加入，盼藉由產學合作讓微生物的使用更具效益，也深入研究不同人種的母乳中各具有那些差異成分。

(中時)