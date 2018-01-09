台灣大車隊E化系統 大幅降低企業費用

2018年01月09日 13:48 工商 張佩芬

企業員工外出差旅用車比例高，在差旅成本管理上也相對困難耗時，台灣大車隊推出企業乘車E化服務，簡化人力與時間的成本，提高工作效率。根據台灣大車隊統計，接受乘車E化服務的企業，平圴節省計程車差旅費用達15-20%，人力管控成本每月更減少80%以上的成本支出。

台灣大車隊的客戶群中，目前已有9成以上的企業皆使用乘車E化管理服務，包括各大電信通信業、金融業、科技業、製造業 及國際外商集團等上櫃上市公司。差旅成本包括顯性成本和隱性成本，隱形成本往往容易被忽視，台灣大車隊根據目前二千家使用乘車E化服務的企業客戶中，統計出以紙本簽單報帳和使用企業乘車E化管理兩者的比較分析。

台灣大車隊指出，以員工300人的公司為例，未使用企業乘車E化管理，每位員工花一小時的時間申報差旅費用，就必須花上300小時，人力申報成本高達42,000元，除此之外，尚有人力審核成本的投入，平均審核人力3人，每位每月作業工時若以24小時計算，審核成本至少達10,080元，計程車資費用180,000元，企業支出的整體差旅成本已高達23萬以上。

如果使用企業乘車E化管理服務，免紙本、外出搭車不需付現金、免報銷，節省人力申報及審核單據的時間，1人就可簡單操作E化後台系統，人力申報成本只需花費3,360元，審核成本也只需3,360元，在合理的管控下，車資費用降為150,000元，大幅降低了企業差旅的成本。

比較起來，員工申報成本可節省38,640元，人力審核成本可節省6,720元，車資費用降低30,000元，平均每月車資費用降低15-20%，合計節省75,360元，也省下高達8到9成的隱性成本，讓企業能把資金及人力投注在專業領域，為企業創造產能。

企業乘車E化後，搭乘多元計程車也能使用企業電子簽單服務，提供企業客戶不同的支付選擇。員工搭車時可以不必再手寫車單或是付現金，下車時點選後座螢幕上的『企業簽單』，並透過55688 APP就能輕鬆付款，提升差旅體驗，另外，企業客戶也擁有一套Web版管理後台，從後台設定員工用車規則，清晰掌握員工的行程和費用，降低人力管控的成本及減少不當濫用的機會，除此之外，企業客戶也可同時享有台灣大車隊企業服務的優惠方案。

(工商)