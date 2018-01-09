慎入！大馬「大寶森節」信徒用針穿臉舌好自虐

2018年01月09日 13:50 中時 林承彥

龐格爾節（Pongal）的敬牛儀式。圖片中由兩頭牛拉著的銀色四輪馬車，其神龕由精緻的供品裝飾著，並佩戴金飾及七彩的花朵。（圖片／馬來西亞觀光局）

觀光景點黑風洞，以印度教神像及其特殊天然地質聞名，每到大寶森節將會湧入上百萬人潮。（圖片／馬來西亞觀光局）

大寶森節時隨時上演血淋淋的畫面。（圖片／維基百科）

馬來西亞是多元民族的國家，境內包含馬來人、華人、印度人跟原住民，還有大量的外籍勞工與移民，各個種族之間相處融洽，文化禮俗因此多元繁盛。而印度人作為馬來西亞的第三大種族，在一月時分別有兩個印度教的重要節慶，龐格爾節（Pongal）與大寶森節（Thaipusam），同時也是馬來西亞的主要節日，從一月中開始到月底讓西馬充滿了異國迷情。

大家都知道在印度教中牛是神聖的象徵，而在稱為印度豐收節的龐格爾節（Pongal），就是用來感念牛隻辛勞與祈禱豐收的節日。此傳統文化已流傳了有千年之久，印度裔泰米爾（Tamilian）農人會在節慶期間，通過一連串儀式祈禱新的一年作物豐收與生活美滿。

今年在檳城（1月11至16日）及馬六甲（1月14至17日）皆有慶祝活動。節日期間，家家戶戶會進行大掃除，穿戴一新，並將米粥煮至溢出，這象徵著財富和豐收。此外，人們還會舉行敬牛儀式，給牛洗澡、染牛角、以好食款待牛隻、牽牛遊行或舉辦賽牛會等。

而大寶森節和其他具有歡樂氣氛的印度節日不同，大寶森節是一個懺悔、贖罪和實踐諾言的節日。今年的馬來西亞大寶森節於1月31日舉辦。虔誠的信徒們將前往馬來西亞的印度教聖地「黑風洞」（Batu Caves），在誦唱聲和擊鼓聲中背負著具有華麗裝飾的「卡瓦第」（Kavadi，行動祭壇），或以針和鉤子刺穿自己的身體，把敬神物品鉤在皮肉上，一路爬完黑風洞的272個階梯，抵達石灰岩洞穴內的印度教神廟參拜。

大馬的大寶森節其熱力一點都不輸給印度本土，除了來自印度的信眾外，包含澳大利亞、新加坡等地的印度教徒也都會前來朝聖，逾百萬人前來黑風洞，場面極度浩大莊嚴，已成為了馬來西亞最大的節慶活動之一，而除了在吉隆坡的黑風洞，也會在檳城和霹靂州的怡保舉行慶祝儀式。

想體驗傳統印度文化，到馬來西亞非常適合，除了一般的觀光，還能藉由特殊的宗教節慶來一趟讓自己視野、心胸皆開闊的旅程。一月份的馬來西亞氣候宜人，盡情享受南國朝陽與文化洗禮，十分讓人嚮往。

(中時)