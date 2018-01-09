歹徒鎖定大重機行竊 土法煉鋼不怕晶片鎖難破解

2018年01月09日 14:03 中時 曹婷婷

重機明明鎖好，怎麼還是被偷？台南市去年3至5月份，東區、北區、南區、歸仁、善化陸續發生高檔重型機車失竊，車主抱怨使用晶片鎖不易破解竟仍失竊，警方調閱監視器追查，發現犯案歹徒行竊如遇無法破壞車鎖以發動車輛，就騎乘作案機車在後方「用腳推進」，作法老土卻無往不利，將竊來的大型重型機車沿省道推送約50公里南下高雄，台南市刑大循線找回BMW、HONDA等6部機車，將主嫌與林姓、張姓共犯移送法辦。

警方指出，嫌犯騎乘懸掛贓牌山葉廠牌「T-MAX」大型重型機車或摩特動力廠牌重型機車伺機犯案，犯案後，均沿省道南下高雄地區，逃逸無蹤，刑警大隊偵四隊為追查緝捕犯案歹徒，與第四分局及轄區分局成立專案小組。

警方指出，歹徒犯案手法係先竊取機車為作案車輛，再於他處竊取車牌，於鎖定犯案目標後，騎乘懸掛贓牌的贓車犯案，於犯案後即再竊取另贓牌更換懸掛於作案車輛上，且於下次犯案時再以同樣手法來逃避追查。

由於大型重型機車有單價高、操控需具技術專業等特性，研判歹徒與高雄地區有地緣關係且熟悉大型重型機車之慣竊所為，依作案手法分析清查竊盜，鎖定曾於2004、2010年犯下多起竊盜大型重型機車前科、甫於2013年假釋出獄、現因詐欺、傷害案通緝的37歲王涉嫌重大。

經專案小組分析過濾王嫌交往背景並積極調閱監視器、蒐證，查知王嫌與女友藏匿處所，以及38歲共犯林嫌、37歲張嫌等人身分、作案車輛藏放處，專案小組見時機成熟，在高雄市三民區某社區大樓查緝王嫌到案，並循線起獲1部大型重型機車、2部普通重型機車等失竊車輛及失竊車牌2面、作案安全帽等贓證物。

專案小組歷經數月擴大清查發現，王嫌與共犯林嫌、張嫌等2人除涉嫌竊盜大型重型機車外，更涉及多件普通重型機車、汽車車內財物竊盜等案，自民國前年底至去年6月，3嫌總計涉嫌大型重型機車、普通重型機車、機車車牌、汽車車內財物、大型重型機車零件等竊盜案件達38件，犯行遍及台中彰化、嘉義、雲林、台南、高雄、屏東等縣市。全案依法將王嫌等3人依刑法竊盜、贓物罪嫌，移送偵辦，並將擴大追查王嫌等人銷贓管道。

(中時)