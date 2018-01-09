巴塞隆納57億簽巴西球星 一來先傷3周

巴西球星庫提紐在加盟記者會開心秀出自己的巴塞隆納球衣。（路透）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

西甲豪門巴塞隆納終於以史上第2高、創隊史紀錄的1.6億歐元（約新台幣57億）轉會費，從英超「紅軍」利物浦挖來巴西好手庫提紐（Philippe Coutinho）。結果剛開完加盟記者會，巴薩就宣布庫提紐因大腿受傷，得先缺席3周。

巴薩因為開季前「巴西隊長」內馬（Neymar）被法甲巴黎聖日耳曼以2.22億歐元突襲挖走，一直在尋覓合適人選。庫提紐一直是他們鎖定的人選，但利物浦不肯放人，後來先以1億500萬歐元延攬德甲多特蒙德的法國邊鋒登貝萊（Ousmane Dembele）。

當時登貝萊為了加盟夢寐以求的巴薩，還在多特搞出罷訓風波，結果轉會成功不久就傳出大腿拉傷的噩耗，迄今尚未復出。沒想到現在如願搶到庫提紐，首次亮相至少還要先等3周。

庫提紐至少會缺席3場西甲聯賽，如果到月底主場對阿拉維斯還無法復出，可能要到下月初巴塞隆納客場對決西班牙人的「加泰隆尼亞德比」，才能上演他的巴薩處女秀。

在加盟記者會上，庫提紐表示會努力達成巴薩對他的期待，也強調自己不是為了來填補同胞內馬的空缺，「我和內馬聊過，他恭喜我，還告訴我關於這個城市、隊友和更衣室有多麼不可思議的事情。我和內馬是不同類型和特性的球員，我會找到自己在這裡的定位。」

(中時電子報)

NBA》詹姆斯-39 吉米巴特勒＋39 … 瑞典神塔伊布指控：我遭到「秘密…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。