巴塞隆納57億簽巴西球星 一來先傷3周

2018年01月09日 13:20 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

西甲豪門巴塞隆納終於以史上第2高、創隊史紀錄的1.6億歐元（約新台幣57億）轉會費，從英超「紅軍」利物浦挖來巴西好手庫提紐（Philippe Coutinho）。結果剛開完加盟記者會，巴薩就宣布庫提紐因大腿受傷，得先缺席3周。

巴薩因為開季前「巴西隊長」內馬（Neymar）被法甲巴黎聖日耳曼以2.22億歐元突襲挖走，一直在尋覓合適人選。庫提紐一直是他們鎖定的人選，但利物浦不肯放人，後來先以1億500萬歐元延攬德甲多特蒙德的法國邊鋒登貝萊（Ousmane Dembele）。

當時登貝萊為了加盟夢寐以求的巴薩，還在多特搞出罷訓風波，結果轉會成功不久就傳出大腿拉傷的噩耗，迄今尚未復出。沒想到現在如願搶到庫提紐，首次亮相至少還要先等3周。

庫提紐至少會缺席3場西甲聯賽，如果到月底主場對阿拉維斯還無法復出，可能要到下月初巴塞隆納客場對決西班牙人的「加泰隆尼亞德比」，才能上演他的巴薩處女秀。

在加盟記者會上，庫提紐表示會努力達成巴薩對他的期待，也強調自己不是為了來填補同胞內馬的空缺，「我和內馬聊過，他恭喜我，還告訴我關於這個城市、隊友和更衣室有多麼不可思議的事情。我和內馬是不同類型和特性的球員，我會找到自己在這裡的定位。」

(中時電子報)