柯市府第23位首長出走 觀傳局長簡余晏請辭

台北市政府觀光傳播局局長簡余晏(右)已向台北市長柯文哲(左)口頭請辭。（資料照,陳信翰攝）

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中時電子報

台北市長柯文哲上任剛滿3周年，日前卻撤換相識20年的市長室主任蔡壁如！如今，再傳出台北市觀光傳播局局長簡余晏請辭，簡余晏也證實！據悉，簡請辭主因是觀傳局大型活動規畫及4年發展計畫接近底定，想休息陪伴爸媽與家人，才萌生辭意。

據《蘋果》報導，簡余晏昨向柯文哲口頭請辭，受訪時證實此事，她表示過去3年來自己接手北市重大活動節慶，打造台北成國際觀光城市的過程很有成就感，現在想休息，陪伴爸媽與家人，因此向市長請辭。

但《鏡週刊》報導，2018跨年倒數前，北市府原安排柯文哲表演魔術秀，要讓柯文哲變出玫瑰花獻給夫人陳佩琪，卻因作業疏失被迫喊卡，柯只能簡短致詞，柯質疑採排2次，為何還凸槌，要求提出檢討報告，事後檢討指向負責的觀傳局。

此外，報導也指出，有市府人士表示，最讓柯P火大的，是當晚跨年轉播單位原先準備兩套衣服給陳佩琪穿，並由簡余晏負責跟陳佩琪溝通。而陳佩琪認為牛仔褲及飛行夾克風格太突兀，要求穿自己的裙子上台，簡也尊重意見。然而，協調過程中，柯P又參與意見，認為應該尊重主辦單位專業建議，柯與簡兩人一度起爭執。

曾有周刊報導，燈節預算嚴重超支，讓柯文哲向太太陳佩琪提問家裡有沒有2千萬元，讓陳佩琪怒嗆「離婚」。超支讓柯文哲抱怨連連，傳出「想要掐死觀傳局長簡余晏」。簡余晏則稱相信柯市長不會掐死我。

(中時電子報)

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