恆春機場存廢 葉匡時、屏東縣府隔空交手

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恆春機場長達3年沒有民航機起降，即使去年3月底試辦國際包機，至今仍沒有業者來申請，前交通部長葉匡時今在臉書諷刺「用膝蓋想也知道要關」，屏東縣府則反擊葉膝蓋有問題；葉不願打口水戰，稍早回應「沒更多意見」。

過去3年，恆春機場有軍方與空勤總隊直升機起降，另有台灣颱風洪水研究中心的無人機做測試，沒有任何民用航空器起降，去年中開始迎來安捷飛航訓練中心的訓練機。據了解，恆春機場每年支出約6000萬元，這段期間，機場被迫轉型為鐵馬驛站、校外教學場地，甚至出租給氣功團體使用，增加收入。

葉匡時今在臉書貼文指出，用膝蓋想也知道恆春機場當然該關，自己在交通部時，花了很多精力與立委及地方人士溝通，總算把屏東機場民航站關了，他當時的政策是要進一步關恆春機場，但在當時屏東的民進黨立委主導下，立院通過議不准交通部關閉恆春機場。他諷刺，黨政合一的執政黨如果仍不願關恆春機場，建議小英政府將之轉型為新南向空運夢想中心，可以避開M503。

屏東縣政府立刻回擊「你的膝蓋應該有退化」，每年超過500萬人次的國際觀光景點，完全沒有道理廢掉既有的機場，反而該增長第一、闢建第二條東西向跑道。縣府也批評民航局未核定航權，卻要縣府先找到旅客群，無航權就無飛機起降。

記者詢問葉匡時對屏東縣府回應的看法，他簡短表示：「沒更多意見」。

民航局則打臉屏東縣府說法，強調定期航線才須要航權，國際包機只要有需求，業者願意包機，隨時可以來向申請。民航局指出，試辦國際包機還有一年多的時間，在2018年3月底前，暫不談恆春機場存廢問題，這段期間民航局樂於與交通部、觀光局攜手，一起協助地方。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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