盧秀燕對裁員、停發小提燈強烈質疑 卓冠廷反駁

2018年01月09日 13:42 中時 陳世宗 中時電子報／ 楊馨 中天新聞／林玠汶、粘祥麒 中時電子報／中天新聞／林玠汶、粘祥麒

國民黨立委盧秀燕9日針對台中市運動局一口氣裁掉7名行政助理，及市府可能停發市民明年的元宵小燈籠，和中火室內煤倉工程流標等議題，提出強烈質疑；新聞局長卓冠廷反駁說，因總預算仍未於議會完成法定程序，小提燈無法如期完成製作，何來立委所指是向市民報復一說？

盧秀燕說，市府與勞工契約很苛刻，對勞工不公平且沒保障，一個工作竟3個月簽1次約，3三個月就要考評1次，讓勞工無法專心工作，每天戰戰兢兢擔憂工作不保；一口氣大量開除做了壞示範，勞工局也沒有替勞工發聲，她替勞工發出不平之鳴，希望林市長回頭是岸！

運動局指出，該局共有17名行政助理，去年11月28日依法公告重新應徵，並告知所有助理；應徵簡章亦載明，將重新應徵、面試，如未錄取不再個別通知，17人中有1人辭職，其餘重新報名應試，上月底公告6人未錄取，6人已完成離職手續，該局依法給予資遣費，一切均依法辦理。

盧秀燕認為，議會監督市政府預算乃天經地義，市長不應拿市民出氣，竟然將不滿發洩至台中市民，拿市民開刀，打算停發小燈籠；為什麼林市長自己照樣拿薪水、照樣坐公務車、照樣拿特支費，結果卻停發廣大市民朋友的小燈籠？對市民朋友們很不公平。

市府表示，因總預算目前仍未於議會完成法定程序，觀旅局主辦中台灣元宵燈會活動尚無法與廠商簽約，小提燈也無法如期完成製作、送驗與發放作業，觀旅局恐須因此停止製作今年元宵的小提燈。

針對中火室內煤倉工程流標問題！盧秀燕指出，既然林市長與賴清德院長同為執政黨，應共同努力確保125億的中火室內煤倉工程如期完成，如果林市長連這個計畫都搞不定，何以奢談要解決大台中市的空污問題？

市府強調，中火貯煤方式過去30年未有任何改變，均以露天方式堆置，市長林佳龍上任後，推動管制生煤自治條例，始有室內堆置場的規劃；蓋煤倉除預算需通過，也有招標等行政程序，需要給台電一些時間，如時間到期沒做到，市府將依法處罰。希望盧立委應與市府一同監督台電，勿一再見縫插針、把空汙議題當選戰來打，才是市民之福。

(中時)