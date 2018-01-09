推行動支付 賴揆要求政府給折扣

2018年01月09日 14:27 中時 張理國

為落實行動支付2025年使用率90%目標，行政院長賴清德在「加速投資台灣專案會議」裁示，經濟部、交通部、教育部、衛福部、財政部、文化部、金管會等相關部會應積極辦理，希望各部會除應編列相關手續費預算外，也應提出具體的優惠措施積極推廣，例如民眾若以行動支付方式繳納相關費用，可評估給予一定折扣等。

專案會議也達成共識，財政部說，在1月15日前，政府就會發布，營業額低於20萬元的小規模營業人若使用行動支付，稽徵機關仍以1%來查定課徵營業稅，實施期間到109年12月31日止，三年後作滾動檢討。

行政院舉行「加速投資台灣專案會議」，賴揆要六大部會積極辦理行動支付，在供給方面，要創造更多能使用行動支付的場合，如提高國際來台人士行動生活便利性、林務局遊樂場或醫療診所等，讓民眾充分感受便利性。希望各部會多利用相關採購、補助計畫的資源，在選商時將商家是否能提供行動支付列為評選項目之一，用政府的力量來推動。

在需求方面，賴揆強調，政府應設計誘因，讓民眾消費更加習慣行動支付；希望各部會除應編列相關手續費預算外，也應提出具體的優惠措施積極推廣，例如民眾若以行動支付方式繳納相關費用，「可評估給予一定折扣等」。

對於政府提供折扣問題，財政部及金管會都表示，不一定由政府提供，可能由相關的業者主動提供，經濟部次長王美花表示，是不是要有油、電、水折扣優惠，會把意見帶回去，交由各公司研議。

賴揆也提醒，有關中央和地方政府提供之行動支付繳費服務，如水電費、停車費等，應妥適予以整合，避免造成「蚊子平台」；政府為加速推動行動支付，必須擴大結合電子票證在交通、小額支付之應用，尤其年輕族群在行動支付上扮演關鍵角色，請教育部、交通部、經濟部、金管會主動推廣。

財政部除了說明小規模營業商家使用行動支付，可不受使用統一發票銷售額標準限制，以1%查定課徵營業稅外，也強調，今年起4月的牌照稅、5月房屋稅及綜合所得稅、電費、水費、各大電信的電信費、有線電視收視費、勞保費、國民年金保費，都會在今年底前全面啟動行動支付。

(中時)