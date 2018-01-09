華農塗鴉隧道整改 美化藝術創作地

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旺報

廣州華南快速道路、華南農業大學路段下方，有個涵洞被稱為「塗鴉隧道」。兩年來，由華南農業大學藝術學院的學生發起創作，該地成為學生奇思妙想、開放精神的地方。但5日該校卻於官網指出，塗鴉牆要重新設計，進一步美化。

華農塗鴉隧道，位在校園鳳陽路段，通往啟林南區學生宿舍的涵洞；對啟林南區的華農學生來說，無論是上課、做實驗、去圖書館等，隧道都是必經之路，而兩側牆面上色彩斑斕的塗鴉，別具特色。

雖然有些塗鴉作品令人琢磨不透，但也有作品承載著校園文化；最受矚目的是一幅钜作，該幅作品歷時四天半才完成，蘊含著華南農業大學首任校長丁穎雕像、華農英文標誌SCAU等元素，充滿校園情懷。

該校大二女學生表示，原先涵洞牆面舖滿灰塵，因為有塗鴉，走進來才不覺得陰沉。「我還是新生的時候，學長姐就慎重地介紹塗鴉牆，這裡已是本校畢業生拍照聖地。」

但5日，華南農業大學卻發出通知，將對隧道塗鴉重新設計繪圖，並於1月6日至22日時，在隧道搭建腳手架、噴塗等施工作業。而這通知也被該校學生解讀為塗鴉牆清理，引起極大反響。他們表示，這是他們很熟悉的文化地標，清除了非常可惜。

「塗鴉牆的整改不是拒絕塗鴉，而是在藝術形式上有所整改，橋洞本身較黑，原先的塗鴉色調也偏深色，感覺壓抑，學校要提升校園文化水準。」華農黨委副書記陳少雄表示，整改是在原來的基礎提升，對不適合的地方進行修改。

(旺報)

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