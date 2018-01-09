「職涯啟蒙體驗營園遊會」1月13日登場

近百家企業自發性自籌經費的編舟計畫「職涯啟蒙體驗營園遊會」，將在1月13日在公益路路市民廣場盛大舉辦。（圖／曾麗芳）

友善列印
工商

由弘裕企業、南山人壽等近百家企業自發性自籌經費的編舟計畫「職涯啟蒙體驗營園遊會」，將在1月13日（星期六）在公益路路市民廣場盛大舉辦，以產官學社福團體共同合作，將「啟蒙體驗教室」與「園遊會」兩大單元組合，成為台灣首創的複合型社會需求設計慈善活動。

編舟計畫職涯啟蒙體驗營園遊會，關注議題與台中花博的低碳城市政施政主軸概念呼應，在交通上落實，由「電動公車接送」參加啟蒙教室的14所國中小共300位學童，並透過設立20個關注社會不同面向的社會需求議題的啟蒙教室，由企業和孩子們共同發想動手做的社會需求，與未來趨勢的設計成就品，同時捐贈市府相關局處與社福團體，讓孩子們學會使命感、分享與付出，讓孩子們得的尊重，學會自立、自助、互助。

每位孩子也將由專業廚師帶領，學習電鍋料理理將「剩食變盛食」，並帶回由編舟計畫大會，募捐許多熱心市民的300個電鍋，和500元編舟市集園遊會；作為啟蒙教室孩子們和台中市民福利社的「編舟市集」，則集合80個中部地區安全健康的溯源農食攤位，並委由專業食品檢驗實驗室，自主檢驗提供台中市民大眾健康安全的飲食消費場域。

台中市民在享用台灣在地健康安全美食的當下，也同時參觀極具啟發性的趨勢啟蒙議題教室，兼具知性、感性和豐富有趣的娛樂性。

啟蒙教室的議題有專業生產科技登山醫學等科技布料的弘裕企業，與立達啟能合作開發的多功能環保睡袋，將與孩子們一同捐贈給台中街友關懷協會；彰師大工學院與台中教育大學數位內容系的科技課程，分別帶領孩子製作AI太陽能車LED燈和3D列列印，捐贈給健行里低碳家園和惠明盲校。

至於女性社會議題上，有迴游計畫和青年基金會分別跟孩們動手作製作，布尿布、布衛生面和女性專題特刊，贈送給牡丹園養護所與女街友協會；家庭與幸福議題上，金馬獎導演蘇哲賢、LDS家譜中心和婚慶協會，帶領孩子們一起學習用數位APP，製作個人與家庭紀錄，並幫三位外籍媽媽化妝拍攝婚紗照。

(工商)

台灣大車隊E化系統 大幅降低企業… 柯市府小內閣再異動 觀傳局長簡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。