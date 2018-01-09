便民措施 成都8043項證明擬減至12項

2018年01月09日 14:18 旺報 林永富

成都市行政審批制度改革辦公室在8日的第180次市政府常務會上，為貫徹落實國務院「減證便民」專項行動的部署要求，報請審定《成都市行政機關證明事項保留清單（送審稿）》（以下簡稱《送審稿》），經過調整和規範，成都市行政機關現有證明事項8043項擬僅保留12項！

今後成都市不再出現結婚70年，還得證明「老兩口是夫妻」，證明「結婚前是未婚」；河南男子為了證明「我是我」，在京豫間奔波7趟等這樣的「奇葩」證明。

《送審稿》特別強調，證明事項原則上只減不增。對未列入清單內的證明事項，各區（市）縣、市級各部門（單位）「一律不得要求企業、群眾再提供」。

本次清理，按照「六個一律取消」要求，改革後擬保留行政機關證明事項12項。

所謂的「六個一律取消」的原則，是指「凡是沒有法律法規依據的，凡是能通過個人現有證照來證明的，凡是能採取申請人書面承諾方式解決的，凡是能通過網路核驗的，凡是能夠通過相關部門製發的批文來證明的，凡是能通過實地走訪、調查瞭解等方式獲取有關資訊的」，一律取消證明文件。

《保留清單》擬保留成都市行政機關證明事項共計12項，包括：戶口登記項目內容變更更正證明、註銷戶口證明、被拐兒童身份證明、撿拾棄嬰（兒童）報案證明、非正常死亡證明、臨時身份證明、無犯罪紀錄證明、門（樓）牌號變更證明、未取得整車出廠合格證證明、收入證明、親屬關係證明、經濟困難證明。

(旺報)