力挺臺灣多年！ 美眾議員羅艾斯宣布退休

2018年01月09日 13:49 中時電子報 李靖棠

據美國洛杉磯時報（Los Angeles Times）報導，美國聯邦眾議院（House of Representatives）外交委員會現任主席、多年來透過國會為台灣發聲的資深眾議員艾德·羅艾斯（Ed Royce），於今日對外宣布，本屆任期任滿後、自己將不再競選連任。不僅讓共和黨少了一個強而有力的人手，也讓台灣在美國國會又少一位友人，從1993年進入國會起，羅艾斯幾乎參與過所有與台灣有關的議題，如免簽、軍售和參與國際組織等，更在我國總統出訪過境美國時，親自造訪下榻飯店表達問候。

Taiwanese American Greeting by Rep. Ed Royce

現年66歲的羅艾斯，出生於加州洛杉磯，畢業於加州州立大學富勒頓分校（Cal State Fullerton），取得會計學學士學位。在1983年踏入加州政壇前夕，羅艾斯曾在波特蘭水泥（Portland Cement）工作過一段時間。他也此時與加州理工大學教授瑪莉（Marie Therese Porter）結婚，感情相當甜蜜。1982年進入加州參議院、任職10年後出馬角逐聯邦眾議員職務，在華人眾多、包含加州橘郡（Orange County）的第39選區連任十年之久。

去年率團訪台的美國聯邦眾議員羅艾斯（圖中央）與夫人瑪莉，共同接受蔡英文總統贈勳的鼓勵。（圖/中央社）

當初在美國國會提出，邀請台灣重新加入國際民航組織（ICAO）的議案，正是由羅艾斯一手規劃推動，並獲得400多名跨黨派議員支持。呼籲美國行政部門與台灣簽訂經貿協議、提供台灣防禦武器、擴大台美官員互訪等互動，我方為表彰他對台灣的付出，於去年9月在他訪台之際，贈與特種大綬景星勳章予以感謝。

出生於台北、現任加州州參議員張玲玲（音譯）被認為，是有機會角逐羅艾斯留下的空缺之一。（圖/加州州參議院）

民主黨方面，則可能再次派出上屆挑戰羅艾斯的亞裔女醫師Mai Khanh Tran，出馬角逐加州第39選區。（圖/Mai Khanh Tran臉書專頁）

特別的是，在羅艾斯宣布退休前夕，美國總統川普（Donald Trump）於日前向參議院提交新人事任命案，擬讓羅艾斯的夫人瑪莉，出任負責教育與文化事物的助理國務卿。而面對羅艾斯的退休，也民主與共和黨雙方展開了檯面下激烈的爭搶，上屆敗給羅艾斯的民主黨對手 Mai Khanh Tran醫師、以及出生於台北的加州州參議員張玲玲（Ling Ling Chang，音譯）、韓裔的米歇爾·朴·施特爾（Michelle Park Steel）等人，勢必讓加州選區再次多方爭鬥的狀態。

(中時電子報)