澎恰恰邀民眾看「明星棒球賽表演」幫助若竹兒

2018年01月09日 13:54 中時 翁聖勳

2018.01.09 嘉義縣 ▲ 永達保經協理陳雅貴現場代表致贈100萬元，期待透過社會大眾力量能盡快協助若竹兒籌募到建院經費，讓他們安心有個家。（翁聖勳攝）

若竹兒教育基金會長期照顧心智障礙對象，創辦人林朋輝發起籌建永久家園，預定本月13日動工，目前尚有3500萬元資金缺口。日前藝人澎恰恰及數十位藝人響應號召，舉辦明星公益棒球賽，9日上午記者會，呼籲民眾踴躍買票進場看棒球、明星表演挺公益。財團法人永達社會福利基金會現場也致贈100萬元，在這寒流來襲的低溫中，注入一股暖流，力挺若竹兒。

「愛在若竹兒永久家園建院─明星棒球賽」將於1月20日下午1時30分，由藝人澎恰恰、許效舜領軍將近在嘉義市立棒球場熱力開打，全場12000個座位。主辦單位表示，，目前還剩4500張，票價內野200元、外野100元，購票歡迎洽詢年代售票系統或全省便利超商，門票收入扣除成本，全數捐出給若竹兒基金會。

澎恰恰9日出席記者會說，「社會需要更多溫暖，當天將有5、60位藝人到現場共襄盛舉，感謝有這樣的機會讓演藝人員為社會付出，當天球賽及表演，一定讓大家刮目相看」。

同時，若竹兒們現場表演辛苦排練舞蹈，大方秀出平常家園所學，甚至說出「我每天都會坐車來若竹兒，我來這裡很開心」、「我喜歡運動」、「我喜歡做餅乾」，讓林姓創辦人現場一度落下淚水。

基金會董事長賴嬿伃，1月20日的明星公益棒球賽，會有超過50位明星藝人打棒球及現場演唱，也感謝澎恰恰及許效舜等藝人熱情相挺，期待比賽當天大家一起買票進場力挺若竹兒。

永達保經協理陳雅貴表示：「永達保經重視企業社會責任，常年致力全台公益活動，期待20日當天明星公益棒球賽能協助若竹兒盡快籌募到建院經費」。

(中時)