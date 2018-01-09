于婕閃電結婚！老公搏11聖杯求婚成功娶回美嬌娘！

2018年01月09日 13:53 中時 林淑娟

陳鳳閃嫁圈外人許先生。（齊創提供）

陳鳳閃嫁圈外人許先生。（齊創提供）

陳鳳閃嫁圈外人許先生。（齊創提供）

陳鳳低調嫁作人妻。（齊創提供）

陳鳳（之前藝名于婕）低調於2017年12月23日與相識9個月、從事室內設計的男友完婚，演藝圈好友經紀人皆未受邀，全因男方家人希望低調，陳鳳為尊重男方家人，只邀請至親好友一桌，經紀人也在完婚後收到喜餅才得知喜訊，當下雖然傻眼愣住但也替她開心終於找到好歸宿，可以好好照顧他，祝福兩人幸福。

陳鳳自從學習道教科儀取得道士執照後，大部份時間都在宮廟為信眾服務，她說，這段姻緣完全是神明牽線，自己從沒想過結婚也是單身主義者，但第一次跟老公約會，就有可以為這個人結婚生子的感受；後來老公也提及認識陳鳳前，去自己常去的廟拜拜，師父表示姻緣將至，給了一個文上寫了「桃花開，這段姻緣是正緣，不要在乎對方比較大也不要在乎對方的過去」，不久後即在陳鳳的宮廟結識彼此，老公許先生是彰化人，小陳鳳兩歲，從事室內設計。

陳鳳年輕時是個獨身主義者，過去曾說過「要娶我除非搏11個聖杯才有可能」玩笑話，在陳鳳生日當天，許先生在神明面前求婚，真的搏了11個聖杯，讓陳鳳驚呼話真的不能隨便說。被問及是否因懷孕才閃婚，陳鳳表示如果有好消息會告知大家。

陳鳳這次結婚使用傳統道教習俗完婚，穿著鳳冠霞披，婚後仍會繼續從事道士工作及她最愛的演藝工作，不因結婚而影響，希望演藝圈朋友不吝給她機會，老公亦全力支持她的決定。

(中時)