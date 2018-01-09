詐騙集團分飾3角 老翁畢生積蓄13萬元沒了

2018年01月09日 14:02 中時 張穎齊

藍姓車手向陳姓老翁詐得的贓款，以及被警方查扣的證物。（張穎齊翻攝）

基隆市1名陳姓獨居老翁（66歲）3日接到1通老梗的詐騙電話，詐騙集團利用健保局專員、員警、檢察官3種身分，告訴陳翁說他的健保卡被冒用，要求把提款卡密碼交出來，陳翁聞後嚇得不知所措，乖乖依照男子指示交付提款卡，怎料帳戶中的13萬元全被提領一空，經警方循線逮人後，將藍男送辦。

「喂！你的健保卡被冒用了！」詐騙男子致電給陳翁表示，他是健保局專員，並稱陳翁的健保卡遭到冒用，目前已向警察機關通報。

不久，陳翁又接到另一通假員警的電話，並告知陳已涉案，且案件已移送地檢署調查。隨即掛了電話後，再度接到一通佯稱自己是檢察官的來電，說明陳已涉嫌洗錢防治法，只有將提款卡及密碼交付「金融專員」清查，才能證明帳戶內之存款不是不法所得。

陳翁聞後驚恐萬分，當天中午12時即依照詐騙集團指示，將提款卡及密碼交付藍姓車手（36歲），交付時還一直鞠躬拜託車手要向檢察官表達感謝。怎料回家路上才越想越不對，陳翁趕緊到郵局補登存摺，赫然發現帳戶內僅存的13萬元存款已被提領一空，便在同日下午5時許至三分局七堵派出所報案。

經警方調閱監視器後，鎖定嫌犯行蹤範圍，並在昨（8）日14時許，在台北市內湖區拘提藍男到案，藍除坦承犯行，警方並扣得犯案用工作手機3具、詐騙所得提款卡2張、身分證3張、健保卡3張及取款偽裝用安全帽2頂等贓證物。

藍男到案後，辯稱自己是看到報紙在應徵某娛樂公司日領業務員工作，內容只是負責取件，每件可獲收取現額的8％為報酬，經公司以通訊軟體聯絡給陳翁收件後提領13萬元後，自己可獲得8000元報酬，再將剩餘贓款12萬2000元，交付予公司。

警方認為，藍男的供述避重就輕且毫無悔意，偵詢後，依觸犯詐欺罪嫌移送基隆地檢署偵辦，並建請羈押及持續擴大偵辦。

(中時)