美麗信光廊新菜登場！用舌尖就能環遊世界

【貓王三明治】290元，全麥吐司抹上奶油後煎至金黃色，搭配花生醬、楓糖培根、香蕉和起士烘烤出最經典的貓王式美味。(圖/美麗信花園酒店提供)

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【乾燒花雕雞烏龍麵】390元，雞腿肉加入花雕酒和特製醬料後醃製入味，再將Q彈烏龍麵炒至收汁，麵條吸附濃郁精華呈現傳統道地的美味功夫。(圖/美麗信花園酒店提供)
【極鮮廣島炸生蠔】360元，將廣島生蠔以多層次裹粉手法炸至酥脆，再搭配塔塔醬和檸檬角帶出海洋尚青好滋味。(圖/美麗信花園酒店提供)
【泰式雞肉沙爹】300元，是以香烤美味多汁的雞肉串，再淋上主廚特調泰式沙嗲醬而成。(圖/美麗信花園酒店提供)
【里昂砲檯雞肉捲佐碳烤玉米奶油醬】499元，雞肉捲以真空舒肥烹調手法維持雞肉鮮嫩，在鐵板上將外皮煎的香酥金黃後，再淋上法式香濃奶油並加入炭烤甜玉米的特調醬汁。(圖/美麗信花園酒店提供)
【義式嫩烤比目魚燉蔬菜】499元，比目魚經過鐵板煎烤後，呈現亮麗金黃色澤，釋放魚肉豐富油脂且融和義式香料風味。(圖/美麗信花園酒店提供)
特選三款的冰涼啤酒第二瓶5折。(圖/美麗信花園酒店提供)
熱紅酒第二杯5折。(圖/美麗信花園酒店提供)

台北從來不缺能坐下來喝杯小酒的地方，但能同時提供美食的卻不多，若還想身處市區核心的高級飯店中，那更是少之又少了。

位在台北市市民大道上的美麗信花園酒店，二樓池畔餐廳「光廊Light Café」因具備了好酒、佳餚與美景等元素，一直是仕紳名流流連忘返的私藏餐廳，而入冬之際，光廊的新菜色亦閃亮登場，包含中、日、美、泰、法、義等世界各地的美食都列於菜單之上，要讓顧客用舌尖就能環遊世界。

★ 中國時報提醒您，飲酒過量有礙身體健康。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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