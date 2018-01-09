蔡英文昔諷馬英九 對比現在「小英說到做到」

前總統馬英九(左)、總統蔡英文(右)。(資料照，陳信翰攝)

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中時電子報

2016年1月15日當時還是總統候選人的蔡英文，在凱道舉行選前之夜，她曾說身後的總統府，離廣場上的人民，只有幾百公尺的距離，人民的聲音，不管怎麼大聲，到了凱道就停住了，直指總統府裡面的人，就是聽不到人民的聲音。對比近日蔡英文總統的拒馬圍城，網友酸「這次凱道沒人民的聲音，因為根本進不去」、「蔡真的比馬更青於藍更甚於藍」。

選前之夜蔡英文稱過去8年，發生很多事，如野草莓運動、洪仲丘事件、太陽花運動等，但人民的聲音，不管怎麼大聲，到凱道就停住了。說道「政府無能、政府無心、政府無感、政府對人民的痛苦麻木不仁」。

如今，蔡政府執政1年多，民調不斷往下掉，還不斷用拒馬隔離民眾。網友開酸「蔡英文很誠實呀！他在笑馬英九，竟然讓聲音進凱道，一點威嚴都沒有。這次蔡皇直接讓聲音進不了凱道，證明了蔡英文說到做到」、「拒馬八陣圖讓你連凱道都進不去」、「現在連凱道都擋起來啦，就沒有聲音拉」、「還馬英九公道者必蔡英文」、「扁馬蔡對民主自由的包容性，蔡真的倒數第一」、「直接把凱道封起來就解決問題了！」。

國民黨文傳會副主委洪孟楷也曾在臉書上有感而發表示，蔡英文口口聲聲的拼經濟，最有感的應該就是拒馬業者，供不應求，只為把人民阻絕在外？四年執政期滿時，增加拒馬業者產量的這項全世界元首很少做到的「另類台灣奇蹟」。

(中時電子報)

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文章來源：PTT

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