美國欲降低使用核武門檻 陸媒：中國核武應跟進提升

2018年01月09日 14:18 中時 楊家鑫

美國川普政府最快將於2月份發佈新的《核態勢評估報告》，將寫入使用核武不再限於戰略威懾和對核攻擊的反擊等。這意味著美國將降低使用核武門檻，包括在對朝發動攻擊時主動使用微型核武器。對此，大陸鷹派媒體《環球時報》發表社評稱，有效核威懾是大國的國安基石，中國的核威懾能力如果不加快提升，會付出比加強核力量所需投入大得多的代價。中國已被美國視為第一大潛在戰略對手，期望讓中國的核力量進步跟上這一變化。

大陸《環球時報》9日發表社評「美國加強核優勢，中國不可等閒視之」指出，日前傳出美國川普政府最快將於2月份發佈新的《核態勢評估報告》中，將降低使用核武器的門檻，包括在對朝發動攻擊時主動使用微型核武器。川普政府的這份新報告還將強調美國要對俄、中、朝三國保持壓倒性核優勢。

社評稱，在這個世界上，勸說別人做正確選擇，比自己採取正確選擇要難得多。對中國來說，加強自己的核力量應是這個戰略不確定性持續上升時代的不二選擇。

社評指出，有效核威懾是大國國家安全的基石，是戰略意志的支柱，也是塑造大國關係心照不宣的籌碼。大國如果失去了核威懾，或者核威懾的有效性被嚴重質疑，就會像失去萬有引力一樣變得輕飄飄。

社評認為，華盛頓希望將自身核力量轉化為國家更加日常的競爭優勢，前所未有地兌現成外交及經濟紅利。中國的核威懾能力如果不加快提升，將付出比加強核力量所需投入大得多的代價。

社評強調，中國當然不能與世界一流核大國開展核軍備競賽，但「最低核威懾」顯然已不足以應對中國不斷增加的戰略風險。中國迅速成長為世界第二大經濟體，被華盛頓戰略圈視為第一大潛在戰略對手。「讓中國的核力量進步跟上這一變化，這就是我們的期望。」

(中時)