韓劇《黑騎士》的啟示......服裝，真的可以改變命運？

2018年01月09日 14:16 中時 陶福媛

韓劇《黑騎士》的女主角因為穿上這件TINT ROSE酒紅色大衣，從此好運接踵而來。（擷自《黑騎士》）

鄭海拉穿Vivienne Westwood黑色套裝，站在跪地求饒的前男友面前。（擷自《黑騎士》）

鄭海拉穿的這件淺藍色Rochas外套，詢問度很高。（擷自《黑騎士》）

鄭海拉穿Giambattista Villa白色長大衣。（擷自《黑騎士》 ）

服裝，可以改變一個人的命運？最近熱映韓劇「黑騎士」中，由韓國氣質女星申世景飾演的鄭海拉一角，在歷經人生一連串的低潮和打擊後，想起她在十幾年前最幸福的時刻，曾訂製了一件酒紅色外套，但一直未取件，萬念俱灰的海拉決定取回並穿上這件外套，沒想到好運竟接踵而來。

穿華服能帶來好運，令人匪夷所思，但不可否認的是，服裝既是一種外在的「宣示」，同時也是一種內化的「暗示」，冥冥之中會改觀別人對你的看法，而你也會以不同的心情看待自己，在「宣示」與「暗示」的交互影響下，產生了扭轉命運的神奇魔力。

該劇既是描述女主角鄭海拉從人生谷底緩步登峰的過程，一襲襲的華服自然扮演相當重要的角色，劇中華服的來源為此生前來贖罪的裁縫設計師無償供應，但其實是出自Vivienne Westwood、Giambattista Valli、Rochas、JILL STUART等時尚精品。

而每件服裝所要扮演的角色，也在劇中被完美設定。例如混蛋大騙子前男友向來前來跪地求饒時，鄭海拉穿的是女企業家最愛的Vivienne Westwood黑色套裝，合身剪裁加上厚肩墊的設計，展現超強氣勢，更加凸顯前男友的畏縮怯懦、卑微可笑。

(中時)