實況主再辱「台女愛吃洋腸」！館長開罵怒下戰帖

2018年01月09日 14:24 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

《Twitch》實況主CJ再辱「台女愛吃洋腸」，館長開直播怒下戰帖。(取自YouTube)

經常在《Twitch》直播台灣生活的美籍人氣直播主Cjayride（CJ）近來找了兩女三男在摩鐵直播，大玩泡泡浴，戲稱「台女想吃洋腸」，暗喻台灣女孩崇洋、很好上，接著又有網友留言「台女很EZ」(easy意即隨便)，挑釁侮辱的言論點燃網路名人、健身教練「館長」怒火開罵！

同樣也是直播主的「館長」昨天深夜在臉書喊話「錢可以不要，但一定要維護台灣人尊嚴」，要求Twitch關閉Cjayride的頻道，並嗆聲如果Twitch官方不處理，沒有給台灣人一個滿意的答覆，未來他將不會在Twitch平台直播。Twitch官方最後決定將CJayride的帳號封鎖3天。

在《Twitch》CJ直播影片中兩名身材姣好的女姓，疑似來自香港和台灣。（圖／翻攝Twitch）

館長同時開直播怒斥：「Twitch有給我錢，但這錢我可以不要，廣告費我也可以不要，我要的是我的尊嚴…看看你的母親、你的女朋友、你的女兒，台灣人可以這樣被踐踏的嗎？我們不應該容許這種人，掛著Twitch直播主，種族歧視。」

CJ過去曾因扭曲、醜化台灣遭網友砲轟，去年6月錄製道歉影片，不料才沒多久再度用不雅言論羞辱台灣女性、侮辱台灣人。

(中時電子報)