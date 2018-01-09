2017年熱門書籍關鍵字 透露出民眾的閱讀焦慮

高市圖借閱排行榜反映出民眾的心情。（高市圖提供）

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2017年民眾的心情感受是什麼？從高雄市立圖書館統計去年預約熱門書的閱讀關鍵字顯示，社會議題、情緒與人際等三大類居榜首，從閱讀焦慮裡透露出民眾的感受，情緒想尋找出口的心情。不過，對孩子未來的教育，仍不馬虎。

2017年台灣人曾票選出年度代表字「茫」，這分茫然感也帶動了一股閱讀焦慮，反映在借書類別。

高市圖統計，2017熱門預約書籍不脫社會議題、情緒及人際關係，排行榜分別是周慕姿《情緒勒索》、林奕含《房思琪的初戀樂園》、東野圭吾《解憂雜貨店》、岸見一郎《被討厭的勇氣》首部和二部曲及林立青《做工的人》，與坊間書店的年度暢銷榜幾乎一致。其中，《解憂雜貨店》改編成電影，也帶動讀者借閱東野的各部作品。

高市圖說，相較往年躋身排行榜的成功學、小確幸類陸續退場，佐佐木典士的《我決定簡單的生活：從斷捨離到極簡主義》搶進前20名，也反映出反應環保意識、簡約時尚風潮的興起。

已漸趨借閱主流的電子書借閱類別以理財、收納、人際關係居前三名，人際關係類備受讀者青睞，顯示與熱門預約書類有相呼應之勢。

例如《華爾街操盤手給年輕人的15堂理財課》、《管好你的錢：一生受用的理財計劃》；桔子工作室的《小公主》系列書籍，教導學童如何處理人際關係、排解憂愁。

不過，不論民眾心情隨著大環境如何變化，繪本依然是年度不分類借閱熱榜前20名，顯示大人再怎麼苦也不能苦到孩子，對孩子的教育栽培不曾減縮。

高市圖2017年總借閱冊數達1088萬冊，自104年開館至今，已經連續3年超過千萬冊次的借閱量。數據之外，相較往年各類別的借閱習慣皆有顯著不同，顯示各年齡讀者無論從兒童到成年人，都走向更具有明確目的性的閱讀模式。

(中時)

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