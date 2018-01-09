NBA》柯瑞32分 勇士溶解金塊摘5連勝

2018年01月09日 14:22 中時電子報 黃邱倫

原本傳出勇士三大巨頭可能缺陣，沒想到史提芬柯瑞與卓雷蒙格林不僅沒有休息，而且兩人還有精彩表現，柯瑞攻下32分，卓雷蒙格林更是砍進本季最高23分，勇士124比114擊敗金塊，拿下5連勝，戰績33勝8敗，勝率80.5%全聯盟第一。

金塊年輕中鋒約基奇繳出本季第一次、生涯第七次大三元，可惜沒能帶領球隊擊敗衛冕軍。(美聯社資料照)

勇士最近20場比賽贏18場，客場10連勝，輸的兩場比賽都是在主場，分別不敵金塊與黃蜂，去年12月23日81比96遭到金塊羞辱。

兩隊今日再次狹路相逢，勇士開賽後就發動猛攻取得優勢，第四節110比92領先18分，但金塊隨後6分鐘內發動20比8攻勢，將落後比數縮小至6分差距，卓雷蒙格林連投帶罰攻下4分，柯瑞罰進2分，勇士守住勝利果實。

一度在比賽當中退場治療的柯瑞，回到球場後火力依舊狂暴，全場17投9中，包含5顆三分球，32分、4籃板、9助攻、2抄截，卓雷蒙格林23分、6籃板、10助攻，克雷湯普生19分、5籃板，李文斯頓11分，威斯特10分、6籃板、4助攻。

吞下2連敗的金塊，戰績21勝19敗，暫居西區第七。約基奇22分、12籃板、11助攻，本季第一次，生涯第7次「大三元」，蓋瑞哈里斯22分，賈瑪爾莫瑞與賴利斯各貢獻21分，梅森普朗里12分、8籃板，4人得分超過20分，最終還是輸球，實在很可惜。

(中時電子報)