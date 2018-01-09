王炳忠為何求償周玉蔻「1487000」元 原因曝光！

2018年01月09日 14:28 中時電子報 王家禕

王炳忠赴台北地方法院控告周玉蔻刑事洩密罪及加重誹謗罪，並提民事損害名譽求償。（影音來源：中時電子報）

王炳忠赴台北地方法院控告周玉蔻洩密罪及加重誹謗罪，並提民事損害名譽求償，具體求償新台幣148萬7,000元。

王炳忠表示，今天到這裡提告不只是為了我個人，更是要為了台灣被汙染的輿論環境掃除空汙，為所有可敬的新聞工作者追回尊嚴，為全家人的清白討回公道。周玉蔻在前陣子對我本人及家人所有不實的指控，將提出刑事的洩密罪及加重誹謗罪的自述，以及民事損害名譽的求償。

王炳忠說，希望透過今天的刑事自述、民事求償，為個人及全家人討回清白。

至於是針對周玉蔻的那些言論提告？王炳忠說，自從去年1219綠色恐怖後，周玉蔻第一時間在三立政論節目直接說有所謂500萬新台幣在本人家族的帳戶當中，並說這是大陸黨政軍要支持我們發展組織、訓練軍隊，更用白紙黑字在臉書說這筆500萬是用美金的方式，從境外流入我父親的帳戶。這麼具體且不實的指控，是今天主要出來提告的理由。

求償金額新台幣148萬7,000元，王炳忠解釋，按法律規定，超過150萬的求償可以上訴的三審，但不希望耗費司法資源，所以選擇150萬以下。而148萬7000元中，100萬屬本人的精神損害賠償，48萬7000元是對我父親的賠償。我父親只是草根的小市民，經過不實指控後造成出門在外遭到指指點點，身心俱疲。

此次之所以選擇台北地方法院，而非地檢署，王炳忠說，這是希望透過自述表達捍衛名譽的決心，也可以讓案情攤在陽光下，不會有偵查不公開，或者遭特定媒體人的不實指控，直接上到法院，大家都可以旁聽，便可以完完全全公諸於世。

(中時電子報)