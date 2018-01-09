基隆關緝毒績效亮眼　查獲毒品可迷昏全台灣人

基隆關去年緝私績效相當亮麗。（曾百村攝）

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基隆關去年緝獲重大走私案件共14件，其中毒品計9件，包括大麻、一粒眠及愷他命等，重量約2000公斤，市價逾新臺幣20億元，成績極為亮麗。以緝獲一粒眠300萬顆（毛重828公斤）案件檢調單位估計其數量足以迷昏全台北市人口270萬人推論，基隆關全年度所查獲毒品倘流入市面，其數量將足以毒害全台2300萬名民眾。

基隆關指出，去年查獲的重大走私案件中，除毒品外，尚有FOUR LOKO酒品(俗稱失身酒或斷片酒)1萬2240瓶、武士刀55把、象牙117公斤、R22冷媒80桶(1839公斤)、香菇4000公斤等。

此外，查緝關員於郵包及旅客行李內亦查獲少量之大麻(膏)、罌粟(種子)、MDMA等計6案。另基隆關善用風險分析，查覺有國內貨主涉嫌走私香菸出口至東南亞國家，經國際情資交流通知進口國海關，於船舶入境卸岸時緝獲3只走私菸品貨櫃，數量總計約2300箱。

基隆關表示，2014年3月會同調查局航基站於進口貨櫃中查獲LED燈具夾藏三級毒品愷他命62公斤，該案刑事部分，毒梟業經判決確定繫獄在案；行政罰部分，審認進口商報運貨物進口，涉有虛報貨物名稱及數量，逃避管制之行為，依海關緝私條例處罰鍰新臺幣390餘萬元。

基隆關提醒，提醒以自己名義代他人報關進口貨物業者引以為鑑，切勿承接來路不明之貨物，除應仔細篩選併貨商，拒絕不熟悉業者搭貨外，並應詳為檢視、誠實申報，若發現可疑應即時通報海關，以保障自身權益。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)

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