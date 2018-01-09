鐘鉉媽媽力勸 SHINee宣布下月日巡照常舉行

2018年01月09日 14:34 中時電子報 蔡曉婷

溫流親筆信。（圖／取自SHINee官網）

泰民親筆信。（圖／取自SHINee官網）

珉豪親筆信。（圖／取自SHINee官網）

KEY親筆信。（圖／取自SHINee官網）

韓國男團SHINee成員鐘鉉上月燒炭身亡，使SHINee原定下月在大阪、東京舉行的兩場演唱會「SHINee WORLD THE BEST 2018 ～FROM NOW ON～」成為未知數，今(9日)SHINee其他4位成員在官網發布親筆信，透露因鐘鉉母親開口希望他們別放棄，他們決定按照原本計畫，下月的表演也將如期舉行。

送走離世的鐘鉉後，4位成員都情緒十分低落，也曾在社群網站哀悼情同兄弟的隊員，使粉絲十分關心團體將何去何從，今溫流、泰民、珉豪、KEY在官網公開親筆信，隊長溫流說：「我曾經想不可能、無法繼續表演，但聽到鐘鉉媽媽叫我們別放棄的話後，決定只要能給充滿思念的人安慰的話，都會盡力去做。」

泰民表示，自己對於發生憾事後第一次站上舞台其實沒有自信，「但我想遵守跟粉絲的承諾，今後再也不想和成員分離」，珉豪則說：「雖然不知道正確答案是什麼，但相信這就是正確答案」，也強調：「今後SHINee的所有舞台都和鐘鉉在一起」，KEY也開腔：「這決定才是鐘鉉哥希望的樣子，展現好的舞台才是SHINee應該要有的樣子」。

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(中時電子報)