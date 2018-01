鐘鉉媽媽力勸 SHINee宣布下月日巡照常舉行

2018年01月09日 14:34 中時電子報 蔡曉婷

溫流親筆信。(圖/取自SHINee官網)

泰民親筆信。(圖/取自SHINee官網)

珉豪親筆信。(圖/取自SHINee官網)

KEY親筆信。(圖/取自SHINee官網)

韓國男團SHINee成員鐘鉉上月燒炭身亡,使SHINee原定下月在大阪、東京舉行的兩場演唱會「SHINee WORLD THE BEST 2018 ~FROM NOW ON~」成為未知數,今(9日)SHINee其他4位成員在官網發布親筆信,透露因鐘鉉母親開口希望他們別放棄,他們決定按照原本計畫,下月的表演也將如期舉行。

送走離世的鐘鉉後,4位成員都情緒十分低落,也曾在社群網站哀悼情同兄弟的隊員,使粉絲十分關心團體將何去何從,今溫流、泰民、珉豪、KEY在官網公開親筆信,隊長溫流說:「我曾經想不可能、無法繼續表演,但聽到鐘鉉媽媽叫我們別放棄的話後,決定只要能給充滿思念的人安慰的話,都會盡力去做。」

泰民表示,自己對於發生憾事後第一次站上舞台其實沒有自信,「但我想遵守跟粉絲的承諾,今後再也不想和成員分離」,珉豪則說:「雖然不知道正確答案是什麼,但相信這就是正確答案」,也強調:「今後SHINee的所有舞台都和鐘鉉在一起」,KEY也開腔:「這決定才是鐘鉉哥希望的樣子,展現好的舞台才是SHINee應該要有的樣子」。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線:0800-788995(24小時)

生命線:1995

張老師專線:1980

(中時電子報)