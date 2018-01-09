南港女模命案 程宇連環騙判決1年又40日

程宇涉犯詐欺等罪，士林地院宣判，依行使偽造信用卡等罪判決有期徒刑1年，其中4月得易科罰金，另外違反性侵害犯罪防治法判決拘役40日，得易科罰金。（報系資料照）

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中時

犯下南港女模命案，被告程宇自去年3月案發羈押至今，士林地檢署今年6月依殺人等罪遭起訴，另外，程宇違反性侵害犯罪防治法、行使偽造信用卡等罪，檢方追加起訴，士林地院今天下午宣判，程宇涉犯性侵害犯罪防治法判決40日，得易科罰金4萬、行使偽造信用卡罪判決有期徒刑8月、侵占罪判決有期徒刑4月，得易科罰金12萬。

滿口謊言的程宇，去年3月1日與死者相約在南港一棟商業大樓，謊稱要拍攝宣傳照，性侵得逞後，將女模勒斃棄置在大樓地下室，還若無其事與梁姓女友到台中住長榮桂冠酒店，直到死者家人聯絡不上女模，根據手機定位發現程宇行蹤，將2人逮捕，程宇辯稱受到梁女指使，才會殺害女模。

檢方追加起訴部分，程宇在2013年間，多次犯下性侵害，遭法院判決有期徒刑5月，緩刑2年，依性侵害犯罪防治法規定，程宇必須接受身心治療及輔導教育，但他2016年7月開始，12次通知不到，違反性侵害防治法。

程宇還在2016年10月31日，以偽造的美國運通信用卡，帶一名新加坡籍女子到松山區旅店投宿，住宿期間還向旅店人員借用Apple筆記型電腦、行動電源、充電線，總共住宿9晚，最後一天帶著筆電不告而別，連同住宿費都沒有支付，旅店損失5萬2866元。

隔了2個月，經謊稱自己是年收入上億元的集團總裁，與陳姓友人相約用餐，過程中拿走陳的Iphone 6S手機，假裝到餐廳外講電話，帶著手機消失不見。

程宇開庭仍辯稱，他沒有回家沒收到通知書，母親也沒有告訴他，住宿不給錢他坦承犯罪，第3部分騙走陳男手機，他仍不改詐騙成性，矢口否認，儘管前妻出庭作證，指他手上拿有別人的手機，他還指前妻偽證，裝作一臉無辜的樣子，連公訴檢察官都痛罵「毫無教化可能」。

(中時)

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