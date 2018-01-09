聯電南科廠電氣室短路爆炸 3工人燒燙傷送醫

晶圓大廠聯電南科廠上午驚傳工安意外，電氣室配電盤爆炸，3人受傷送醫。（莊曜聰翻攝）

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王姓工人因電氣室配電盤爆炸，臉部、前胸及雙臂都受到嚴重燒燙傷。（莊曜聰翻攝）

晶圓大廠聯華電子位於台南科學園區廠區，9日上午傳出工安意外，外包廠商在進行電氣室的歲修工作時，疑似因為施工不慎，造成配電盤短路爆炸，3名工人遭到電擊及熱波衝擊，身上受到程度不等的燒燙傷，48歲的王姓工人首當其衝，前胸及雙手有近4成2度燒燙傷，被送往永康奇美醫院急救，手術後轉入加護病房觀察，暫無生命危險，其餘2人包紮後已經出院。

據了解，2名王姓及1名鄧姓男子3人當時在聯電南科廠CUB棟3樓電器室進行維修工作，期間突然傳出巨響，22.8KV的配電盤突然爆炸，首當其衝的48歲王姓工人上半身衣服全被燒毀，右手因高壓電擊，表皮都被燒掉，站在後方2人則受波及，臉部及手部都有1到2度燒燙傷，現場傳出濃濃燒焦味，怵目驚心。

南市消防局上午11時獲報聯電南科廠發生意外，傳出3人受傷，立即派遣南科分隊前往救援，3人意識清楚，除王姓工人傷勢較重外，其他2人都能自行走上救護車，送醫途中還頻頻喊痛，所幸3人均無生命危險。

南科管理局指出，事件發生後已經保全現場，並盡速進行勞動安全檢查，以了解意外發生原因，整起意外並未影響聯電生產線運作，去年9月間聯電也曾發生工安意外，管理局呼籲園區廠商進行工程時，應依規定注意人員安全。

(中時)

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