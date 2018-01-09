桃園警開3槍擊斃拒捕通緝犯 桃院判國賠87.5萬

2018年01月09日 15:15 中時 蔡依珍

通緝犯羅文昌2014年2月遭桃園市楊梅警分局警員葉驥5秒內朝腿部連開3槍，羅負傷逃逸仍因失血過多傷重不治，葉警被依業務過失致死罪判刑6月，羅家提國賠一度因「找錯對象」遭駁回，家屬改向桃市府求償250萬元，桃地院民庭認為羅應該付65％責任，判陪87.5萬元。

楊梅警分局永安所警員葉驥，2014年2月16日下午接獲情資有人變賣贓物，到場攔檢竊盜通緝犯羅文昌，葉員認為羅嫌企圖倒車撞警逃逸，對空鳴槍制止無效後，朝他腿部連開3槍，羅負傷駕車逃跑後連人帶車衝入稻田，送醫仍因失血過多傷重不治。

三審的法官都認為羅順時針倒車已避開在左前門的葉驥，並無衝撞或攻擊行為，反倒是葉警5秒內近距離朝腿連開3槍，子彈貫穿雙肢達10個傷口，用槍過當，葉驥被依業務過失致死罪判刑6月確定，得易科罰金18萬元定讞。

家屬同時也打民事賠償官司，一開始向桃園市警局、葉驥提出國賠及撫養費655萬元，但桃園地院法官認為，求償案適用《警械使用條例》，而非家屬提出的《國家賠償法》應向「桃園市政府」求償、而非桃園市警局及葉驥，遭駁回。

家屬改向桃園市府求償250萬元，桃園地院民庭法官認同刑事判決，但也認為葉驥多次開車門要求下車、還對空鳴槍警告，羅文昌卻置之不理還逕自發動車輛拒捕逃逸，漠視公權力，應付65％的過失責任，依250萬元的35％，判賠87.5萬元，全案仍可上訴。

(中時)