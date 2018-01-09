抗議勞基法修法 勞團朝總統府砸拖鞋

勞團抗議修改勞基法9日步行前往台北賓館公園路凱達格蘭大道口抗議，勞團為表達憤怒之情，向總統府方向丟擲拖鞋。（杜宜諳攝）

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、杜宜諳
勞團抗議修改勞基法9日步行前往台北賓館公園路凱達格蘭大道口抗議，勞團為表達憤怒之情，向總統府方向丟擲拖鞋，台北市警局現場指揮官大安警分局長周煥興（中）下令舉牌警告，但一度遭到拖鞋「打臉」。（杜宜諳攝）
勞團抗議修改勞基法9日步行前往台北賓館公園路凱達格蘭大道口抗議，勞團為表達憤怒之情，向總統府方向丟擲拖鞋，警方隨後將拖鞋搜集起來當作證物。（杜宜諳攝）

為反對《勞基法》修法，勞團昨日突然於台北車站發起臥軌活動，多人遭到逮捕，今（9）日下午勞團集結總統府前凱達格蘭大道舉行抗議活動，除了對昨日造成旅客不便表達歉意，更再度重申反對修法的決心，最後向總統府丟擲拖鞋抗議，警方也介入搶奪拖鞋，現場亂成一團。

1996年，因為大量的工廠惡性倒閉，工人臥軌抗爭；2013年，勞動部背棄當初代位求償的承諾，引發了老工人的第二次抗爭；昨日，民進黨政府即將通過的《勞基法》草案，惡化勞動條件，迫使勞工再度走上臥軌一路。

桃園市產業總工會理事長莊福凱先代表昨日的臥軌行動，向社會大眾致歉，他說，誰會想冒著生命危險去抗議？阻擋台鐵運輸是逼不得已，造成交通障礙感到相當抱歉，但交通不便是一時的，而勞工一旦過勞，就是耽誤了他的一生。

「無恥蔡英文、過勞幫兇」，勞團指出，民進黨完全執政，換來的卻是完全過勞，這個政府必須完全負責。勞團再次表達反對修法的立場，並將紅綠拖鞋一同往總統府方向丟擲，警方則於下午2時10分舉牌警告違法，呼籲現場民眾不要向警方丟擲物品。

當中有警方衝入抗議群眾之中搶奪拖鞋，讓勞團大喊要警察退出，愈來愈多的警察湧入，媒體也大批包圍，現場發生推擠亂成一團，最後平靜下來，勞團重新整隊前往立院，與另一個抗議隊伍集合，繼續表達訴求。

(中時)

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