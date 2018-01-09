為搶救A380巨無霸 空巴考慮在陸設生產線？

2018年01月09日 15:12 中時電子報 李靖棠

據美國CNBC新聞網報導，本被空中巴士集團（Airbus）視為殺手鐧的A380巨無霸客機（A380 superjumbo），如今卻因為銷量慘淡，面臨停產或找尋新夥伴的兩難局面。繼先前有媒體爆料指出，空巴恐在阿聯酋航空（Emirates）不再添購A380後，被迫中止這架客機的生產線後，空巴隨即將眼光轉往中國大陸。只要大陸方面願意採購這款巨無霸，他們也將考慮把A380生產線移往中國，並拉攏大陸為共同製造夥伴，好讓A380客機能維持生產。

Unbelieveable AIRBUS A380 HARD CROSSWIND LANDING during a STORM at Düsseldorf

打破波音（Boeing）747客機高懸多年的載客量最高紀錄，於2007年正式投入服役的A380客機，是當年空中巴士集團吸引全球目光的最大武器。為製造最大化的噱頭和話題熱度，在試飛期間，空巴讓A380機隊造訪了包含台灣在內的全球十多個城市，首架客機則交付新加坡航空使用。A380客機擁有四座引擎、最大載客量可達853人次，最大飛航距離則長達15,700公里，成為各大航空公司經營超長跨洋航線的運載首選。目前，A380客機最大客戶就是來自杜拜（Dubai）的阿聯酋航空（Emirates Airline）。

英國前外交大臣哈蒙德，參觀空中巴士位於天津的裝配中心。（圖/新華社）

隨著大陸旅遊與航空市場快速上升，也讓空巴與波音兩大航空製造商，逐漸關注到這塊巨大市場。在廣體客機一塊，空巴的A380幾乎完全敗給波音的777客機，讓分析師邁爾森（Rami Myerson）悲觀地表示，如果中國大陸亦對巨無霸無興趣，恐怕真將回天乏術，他建議空巴，應將力量放在較受歡迎的A350與A320身上。近期造訪大陸的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），傳聞將對空巴位於天津的裝配中心有新的計畫，也讓外界感到相當好奇。

(中時電子報)