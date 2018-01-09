就診人次破10萬大關 流感正在大爆發

2018年01月09日 15:15 中時 陳志祥

全台上周類流感門急診共10萬1364人次就診，較前一周增加4％，就診人次首度突破10萬人次大關，如果不是元旦假期減緩疫情，否則人數應會更多，本周寒流來襲，流感的後座力不可小覷！

上周（12月31日至1月6日）國內流感疫情較前一周略升4％，疾管署副署長莊人祥表示，主要是元旦假期之故，通報人數略為下降，下周應該增加不少，因為現在正處於流行期。

全台近4周共有31起流感群聚案件，其中21起（68％）發生於校園，數字也在持續增加中；而上周新增21例流感併發重症確定病例，其中19例未接種本季流感疫苗。

另外，上周新增1例感染B型流感死亡個案，這是一位77歲長者、本身有癌症的慢性病史，而且未接種本流感季疫苗，最後併發肺炎死亡。

國內自去年10月1日起累計119例流感併發重症確定病例，患者有一半是65歲以上長者。其中11例經審查與流感相關死亡病例（2例H3N2型、9例B型）；確定病例感染型別以B型為多（佔72％）。

莊人祥表示，本周受寒流來襲，各地氣溫驟降且偏低，流感病毒較為活躍，加上上周重症的通報人數多，疫情在未來3、4周都會是高峰期，希望元月底可以達到最高峰。

疾管署提醒國內務必做好個人防護，注意手部衛生及咳嗽禮節。而本季公費流感疫苗已剩不到11萬劑，國人儘速完成接種，防範流感威脅。

(中時)