3天內第2起 駐琉球美軍直升機又迫降

駐琉琉的美軍直升機最近事故頗多，包括CH-53、UH-1、AH-1都有大小程度不同的事故。（圖/美國海軍陸戰隊）

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中時電子報

一架美國海軍陸戰隊AH-1攻擊直升機因機械異常，在沖繩大島緊急降落，這是美國海陸三天內發生第二起直升機事故。

防衛世界(defense world)報導，這架海軍陸戰隊AH-1型攻擊直升機在發現機械問題後，決定迫降琉球大島讀谷村(Yomitan son)的一個垃圾處理場附近，當地最接近的美軍基地是普天間機場。

照片顯示，這架有異常的直升機外觀完好的停在草地區，機上的2名乘員平安無事，據NHK的報導，美軍方面告訴日本警方，飛行員是看到警示燈異常而決定降落，據說是尾旋翼的問題，不過在休整一陣子後，這架AH-1直升機在今日上午7點20分以自身動力起飛，6分鐘後抵達了普天間機場。

這是3天內發生的第2起美軍直升機迫降，上週六，同樣是美國海軍陸戰隊所屬的UH-1Y通用直升機在海灘上緊急著陸，原因是主旋翼似乎旋轉得太快了，後來這架直升機的主旋翼拆卸，接著一架重型運輸直升機以吊掛的方式，將這架UH-1Y給運走。

日本防相小野寺五典在9日與美國國防部長馬蒂斯就此事通過電話，要求美方必須徹底防止類似問題，務必做好安全檢查與維修工作。馬蒂斯表示對日本很抱歉。

(中時電子報)

文章來源：US Marine Corps AH-1 Attack Helicopter Makes Emergency Landing in Okinawa Islands

文章來源：美國防長就直升機在沖繩迫降道歉

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