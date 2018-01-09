英吉利海峽角力！英海軍再攔截4俄艦

英國護衛艦「威斯敏斯特」號「護送」不遠處的俄國護衛艦「波基」號離開英吉利海峽。(圖/路透)

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中時電子報
英國護衛艦「威斯敏斯特」號「護送」不遠處的俄國護衛艦「波基」號離開英吉利海峽。(圖/路透)

俄軍北方艦隊取道北海航道南下並非新鮮事，但英軍近日發現俄軍在其領海附近異常活躍，且具威脅性，繼不到2周前俄國4軍艦逼近英吉利海峽後，周一再有4艘俄艦在該海域遭到英國皇家海軍「威斯敏斯特」號（HMS Westminster）護衛艦「護送」離開。

英國國防部8日表示，駐守樸茨茅斯海軍基地的護衛艦「威斯敏斯特」號於5日就出海執行任務，負責監視靠近領海的俄軍4艘軍艦，包括護衛艦「蘇布瑞茲特尼」號與「波基」號。這4艘俄國軍艦應該是在完成了餘中東的任務後，想取道英吉利海峽北上返回位於波羅的海的基地，兩軍也在8日於該海域相遇，英軍全程跟隨與監視俄軍艦隊的動向，直到俄軍離開。

護衛艦「威斯敏斯特」號艦長凱利（Simon Kelly）說：「英吉利海峽是英國的絕對生命線，英國海軍有責任對這個戰略要地的情況保持警惕。」

近期英國與俄國之間關係緊張，兩國均認為兩國關係降至冷戰結束後的最低點，英國財就在2周節前的聖誕節假期指控，俄護衛艦「戈爾什科夫」號（Admiral Gorshkov）逼近英國領海，當時英軍護衛艦「聖愛爾班」號（HMS St. Albans）也是緊急近距離伴隨俄艦。

俄羅斯國營的衛星通訊社稍後也出面證實，俄護衛艦「戈爾什科夫」號的確在聖誕節於英國國門前航行，也稱「戈爾什科夫」號是俄國在蘇聯解體後全新設計的22350型護衛艦首艦，隸屬北方艦隊，當時正在進行最後測試。

(中時電子報)

文章來源：Red alert: Royal Navy scrambles frigate to intercept FOUR Russian naval ships sailing through the English Channel

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