買春也靠爸？ 以國總理之子竟要脅友人「贊助」

以色列總理之子雅爾（圖中央），與父母親一同前往投票。（圖/美聯社）

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中時電子報

據英國衛報（The Guardian）報導，以色列現任總理內坦雅胡（Benjamin Netanyahu）最近異常忙碌，對外得面對巴勒斯坦與國際社會的攻擊，對內還必須處理長子雅爾（Yair Netanyahu）鬧出的大醜聞：被媒體側錄到，在脫衣酒吧外，以一句「我爸替你爸弄到200億美元（約5,918億台幣）的大訂單」，要求擁有油氣公司Isramco的富豪之子科比麥蒙（Kobi Maimon）之子歐瑞（Ori Maimon），「贊助」他約115美元（約3,403台幣）的金額支付給酒吧內的舞女。這份錄音一出，不僅媒體震驚，就連以色列國會也感到臉上無光。

現年27歲的雅爾，是以色列現任總理內坦雅胡與第三任妻子莎拉（Sara Netanyahu）的長子，與以色列多數人一樣，他在服役期間，進入國防軍（IDF）發言人辦公室任職。退伍後，父親重登總理大位，而他卻多次登上該國媒體版面，卻往往都是負面新聞。一次與左翼智庫Molad會面時，不僅遲到45分鐘、還對智庫人員大小聲，甚至用不雅字眼詛咒對方，讓智庫忍不下氣而提告；並在去年9月份，於自己的臉書上貼出反猶圖畫，成為新納粹組織的笑柄。

以色列現任總理內坦雅胡（圖中右）與夫人莎拉（圖中左），與他們兩個兒子：雅爾（圖右）和阿夫納（圖左）。（圖/內坦雅胡粉絲專頁）

以色列現任總理內坦雅胡（圖中右）與夫人莎拉（圖中左），與他們兩個兒子：雅爾（圖左）和阿夫納（圖右）。（圖/內坦雅胡粉絲專頁）

面對年輕人的「胡言亂語」，包含總理辦公室與其家族紛紛跳出來滅火。總理府表示，未來將強化對兩名總理兒子的安保措施，並重申其家庭並未涉入這筆爭議的油氣開發案；而內坦雅胡家族也發出聲明稿，強調他們家與科比麥蒙並非世交，不可能如此荒唐的交易，試圖將傷害降到最低。而雅爾本人，在週一晚間接受媒體專訪時表示，「在酒精的引導下，他對女性說出不可思議的言語、並說出愚蠢的言論。我要向所有，可能被我的言語所傷害的人表達歉意。」這樁醜聞若無法就此平息，恐將成為其父親政治生涯中，最大的一枚震撼彈。

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(中時電子報)

文章來源：Netanyahu's Son to Gas Tycoon's Son at Strip Club: My Dad Set Your Dad Up for $20b, Give Me $115 for Prostitute

文章來源：Netanyahu son bragged about gas deal outside strip club, tape reveals

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