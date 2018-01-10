學生凌晨在忠孝東路拖地 表達無言抗議

拿拖把拖人行道，像是在表達反對《勞基法》修法、但心有餘而力不足。(朱真楷攝)

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拿拖把拖人行道，像是在表達反對《勞基法》修法、但心有餘而力不足。(朱真楷攝)
拿拖把拖人行道，像是在表達反對《勞基法》修法、但心有餘而力不足。(朱真楷攝)
拖太大力，拖把頭掉了(朱真楷攝)
「拖地」拖到靠近立院鎮江街時，大批員警立刻起身，引起一陣騷動。(朱真楷攝)

蔡政府為拚《勞基法》修法闖關，立法院今天晚間將挑燈二讀相關修法草案，而在立法院外的青島東路，聚集數百名學生與勞團成員在外表達抗議，其中有一名學生特別顯眼。因為，他拿著拖把，沿著監察院旁的忠孝東路人行道，一路拖著地，過程不發一語，像是在表達對《勞基法》修法的「無能為力」。

為表達對蔡政府修訂《勞基法》的不滿，儘管台北氣溫僅約10多度，還不時飄雨，但立法院青島東路的拒馬外，仍聚集約300位的學生與勞團成員，關心在立法院議場內的修法進度。

特別的是，一名年紀約20多歲的男子，拿著拖把，一路從忠孝東西路、中山南北路口，沿著人行道「拖地」，身旁沒有任何標語，但這樣的舉動，在已接近凌晨的台北街頭，特別顯眼。

在人行道上拖地，無論怎麼拖，地板依舊是髒的，似乎意味著一種「心有餘而力不足」的無能為力感。

詢問這名男子身旁友人「這是想表達什麼？」對方笑了一下，僅說這是行為藝術，但是這代表什麼意思，就看你覺得是什麼就是什麼。至於是否是在聲援抗議勞基法？對方則是點了點頭。

當這名男子一路從忠孝東路上的監察院，「拖地」拖到靠近立法院的鎮江街時，原本在附近待命戒備的大批員警立刻起身，引起一陣騷動，結果這名「拖地」的男子依舊一路往前拖，有刑警立刻拿起DV蒐證，但看見這名男子一邊「拖地」，還一邊撿拾地上的菸蒂與垃圾，員警紛紛讓開，讓他繼續「拖地」，直到拖到立法院後門外的拒馬外才停了下來。

(中時)

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