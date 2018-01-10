小樂一脫露小紅豆！鍾瑶打80分

2018年01月10日 00:49 中時 林淑娟

鍾瑶、小樂互動有趣。（三立）

小樂第一集就脫了ˊ。（三立）

小樂第一集就脫了ˊ。（三立）

鍾瑶及吳思賢(小樂)主演的三立、東森新週五華劇《姊的時代》將於本週五(12日)晚間10點首播，小樂首集一脫，小紅豆出來見客，他表示以前拍網劇時有稍微小露過，但這次拿到劇本後知道有這場戲，還是進健身房加強一下，不過他對自己身材滿有自信，雖不是健壯猛男但線條分明，該有的肌肉美型仍有一定水準，只是衣服一脫卻被鍾瑶嫌棄：「身材是不錯，但可以曬一下！你都要比我還要白，是白斬八塊肌！」鍾瑶直言自己的理想型是健壯黝黑的身材。

小樂笑認自己就是白肉底，這次一打光發現皮膚更白，只是要曬黑好像不大可能。而拍攝前他就一直在做仰臥起坐，不過較緊張的反而是小樂的經紀人，一直在旁邊提醒：「用力縮小腹。」

首集中小樂也展現小暖男的一面，一場戲描寫鍾瑶因壓力焦躁不安，拿後腦勺一直撞牆，這時被小樂飾演的蘇燦看到，默默不語伸出手當防護墊，一個暖心的小動作設計，讓這角色加分許多。吳思賢說：「蘇燦這角色陽光、單純、正向，暖是對任何事物，其實暖男也有分好多種，我在開拍前有做功課，參考一下可以暖的小動作。」

鍾瑶也表示，男生貼心的小動作最感動人，她喜歡男生願意花時間做些小禮物，或在生活中製造驚喜，這些就會讓她開心許久，「這都比收到名牌或帶我去旅行更值得讓我感動」。

(中時)