全球一日生活圈不是夢 未來北京到洛杉磯僅需4小時

新一代超音速客機Boom。（圖片／Boom Supersonic）

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Boom為了節約重量，座位不能放倒平躺，不過機艙內還是很重視細節與設計感。(圖片／Boom Supersonic)
未來高速旅行將不是夢想，甚至全球都將成為一日生活圈。(圖片／Boom Supersonic)

自萊特兄弟發明飛機以來人類不斷挑戰極限，百年以來飛機改變我們的生活，也讓人們跨越了距離的隔閡，達到迅速且密集的交流。

而就在去年11月， 美國的Boom Technology公司首次展現了超音速載人飛機原型「Baby Boom」，除了流線型的外型受到關注外，最值得一提的是，根據設計，這架新型飛機的飛行速度將達到2.2 馬赫（為音速的 2.2 倍），是其它飛機所能達到速度的 2.6 倍，能達到每小時就能飛2335公里。

這樣的速度若真的運用在民航運輸上，過去橫跨太平洋的亞洲與美洲航班，將從超過10個小時大幅縮減一半，例如北京飛洛杉磯僅需4個小時，東京飛舊金山也只要5個小時。

據該公司表示，未來實際生產的Boom將只有45個座位。而為了節約重量，座位設計較為密集，不能放倒平躺，且機艙內僅有兩列單排座位。為了縮短飛行時間，Boom的巡航高度約在18288米。在這個高度上，乘客還能夠看到弧形的地平線。

其實過去就有英法兩國合作打造的協和號客機，突破音速極限完成高速旅行，但因為票價過高，從紐約飛往倫敦的單程機票就高達22萬台幣，根本不是一般人負擔得起，協和號的營運因此不堪負荷，終在2003年黯然退出飛航市場。

有前車之鑑下，「Baby Boom」的票價也受到關注，這家公司向媒體表，：他們的計畫是以經濟艙票價提供比以往所有客機都快的飛行體驗，努力讓商旅人士能「負擔得起」，目標是希望Boom飛機能在2020年起，以 5000美元（約15萬台幣）的往返票價運載乘客。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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