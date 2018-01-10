笑死！立委過勞修《勞基法》 藍委：何等諷刺啊

2018年01月10日 01:14 中時 朱真楷

立法院召開臨時會處理《勞基法》修法，目前正進行到第34條、有關休息時間從11小時縮短為8小時的關鍵條文。結果，由於時間已到了凌晨，審議過程中有不少立委在底下睡成一片，等到要投票時再「起床」按投票紐，氣得國民黨立委在發言時痛批「我們立委在睡夢中修《勞基法》，這是何等諷刺！」

目前正在審議的政院版《勞基法》第三十四條草案，內容為勞工工作採輪班制者，其工作班次，每週更換一次。但經勞工同意者不在此限。依前項更換班次時，至少應有連續11小時之休息時間。但雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，得變更休息時間不少於連續8小時。

簡單說，就是輪班的工作者，只要經勞資協商，就能將休息時間從目前的11小時，縮減為8小時。

面對這場不斷電的修法，國民黨為表達反對意見，對於每項修法草案，幾乎都是全員上陣，每人都進行至少3分鐘的發言。由於進度頗為緩慢，因此，台下有多名民進黨立委都已閉上眼睛，有人則直接趴在桌上，就等投票時，再按下桌上的按鈕投票。

面對台下倒得倒、睡得睡，國民黨立委許毓仁一上台發言，就氣得指著民進黨立委的座位區痛斥「後面在睡覺的全部給我起來！」「後面幾個都在睡覺的，我們怎麼是一邊睡覺，一邊修《勞基法》，你當納稅人的錢是假的嗎？」

此言一出，立刻激怒民進黨立委，綠委葉宜津立刻拍桌大吼「你以為你是誰啊！」綠委莊瑞雄則稱「那你也可以認真睡覺啊！」許毓仁則回嗆「我發言你閉嘴！」

「我們到底知不知道我們在立什麼法？」許毓仁氣憤地說，立法院準備要進行36小時不斷電的立法，這種過勞，就像勞工朋友的休息時間，準備要被從11小時縮短為8小時，「這樣做到底對國家是好還不好？」

國民黨立委江啟臣發言時也說，現在中華民國的立法院，在睡夢中修勞基法，這是何等的諷刺，「請主席清點一下有多少人在睡覺」，這樣的立法還算不算是立法？國民黨立委陳宜民也質疑，連立法委員自己都過勞，到底立法院是在搞什麼？

國民黨立委黃昭順則說，看到民進黨立委的「起床氣」，就可以知道，《勞基法》要把休息時間從11小時縮短為8小時是不可以的，因為休息時間不夠脾氣是會不好的。

(中時)