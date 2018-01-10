鍾瑶公開撩弟 最愛「鬍渣男」！

2018年01月10日 04:12 中時 蕭雅玲

鍾瑶揮別與吳慷仁戀情，收拾心情投入工作，日前她為了宣傳三立東森新戲《姊的時代》，與潘慧如一起上三立《綜藝大熱門》錄影，節目中大談姐弟戀。主持人吳宗憲要鍾瑶與潘慧如示範如何撩弟，鍾瑶則直言「我不喜歡咖啡渣」，讓咖啡沖煮盃冠軍王策很尷尬反問她喜歡什麼？沒想到鍾瑶害羞回應：「我喜歡你的鬍渣！」讓小鮮肉臉紅大笑，現場也稱讚鍾瑶在劇中要談姊弟戀，現在已練就一身撩弟好功夫。

《綜藝大熱門》日前錄製「高顏值台灣之光」單元，請來2017年世大運韻律體操選手楊千玫、世界咖啡沖煮盃冠軍王策、排球國手李唐孟等多位台灣之光，以及三立、東森最新週五華劇《姊的時代》演員鍾瑶、潘慧如、李運慶、夏和熙上節目。眾演員群除了來宣傳新戲、並送上劇中小禮物，更被意外發現各個「姊」都是深藏不露的「撩弟高手」！

鍾瑶與潘慧如在新戲《姊的時代》飾演電商公司副總，兩位「姊」日前趁拍戲空檔參加《綜藝大熱門》的「高顏值台灣之光」單元，節目一開場吳宗憲就表示今天的來賓都是「有才華又有顏值」，主持人吳宗憲更在錄影現場邀鍾瑶一試彩帶，想不到鍾瑶第一次試彩帶就表現出色，讓眾人感到驚艷！

除了看鍾瑶試彩帶外，錄影時也請來2017年世界咖啡沖煮盃冠軍王策在現場手沖咖啡給大家喝，在沖煮咖啡時王策還頻頻對著來賓「放電」，：讓潘慧如忍不住笑說「我現在知道他為什麼會得第一名了！」直呼王策眼睛很會挑逗！憲哥還要潘慧如示範撩弟，只見她立刻湊上去要弟弟餵她喝咖啡，笑翻現場所有人。

(中時)