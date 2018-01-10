回饋離島居民 遠航國內線免費託運行李增至15公斤

2018年01月10日 06:40 工商 張佩芬

遠東航空為了回饋離島的旅客，即日起至107年12月31日止，只要是離島居民搭乘遠東航空國內航線班機，免費託運行李重量將由10公斤提高到15公斤，以台中-馬公每公斤13元來計算，為旅客節省了65元，相當於是一個排骨便當的價錢。

這項優惠要讓離島居民返鄉時能攜帶更多的所需物品，即便是長時間的旅行在整理行李時也沒有壓力。

遠航是應澎湖縣長陳光復要求，同時也感受到離島居民在返鄉時的迫切需求，特別是在週末假日，旅客們扶老攜幼返鄉或出遊，嬰幼兒的物品更是佔了行李廂的一大半，特別自即日起將免費託運行李公斤數大大放寬到15公斤，大約是一個24吋行李廂可以裝滿衣物的重量，一家三口旅行三天兩夜的行李也絕對夠用，若是要出國旅遊必須先搭機到本島再轉國際線航班，也不用擔心行李超重的問題。

遠航的ATR新機隊繼去年11月16日首航台中-金門與台中-馬公航線後，即將於本月13日盛大開航高雄-馬公航線，同時為了慶祝樺福遠航集團旗下樺舍商旅高雄館落成啟用，也特別推出澎湖離島居民優惠專案。

優惠內容包含馬公至高雄來回機票加上樺舍商旅高雄館雅緻雙人房一晚住宿，兩人同行平日專案優惠價每人只要1,788元，假日也只要1,888元，歡迎澎湖鄉親一起攜家帶眷到高雄享受一趟時尚的輕旅行。

遠航說明，春節、清明節、端午節、中秋節連續假期不適用免費託運行李15公斤優惠。澎湖離島居民專案優惠可洽合作旅行社：佳期/中興/龍弘/123/嘉明/金永順/日祥/和樂/和翔/冠淳。

(工商)