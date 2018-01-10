《勞基法》二讀通過 輪班間隔11小時縮短為8小時

2018年01月10日 04:04 中時 朱真楷 、 李函縈 、中天新聞／ 卓宜姿 、中天新聞／

《勞基法》第三十四條修正草案進行表決時，國民黨團集體站在議場主席台前高喊反對修惡《勞基法》。(朱真楷攝)

立法院從昨天起，針對《勞基法》修法展開不斷電的跨夜修法審查，剛剛凌晨2點30分左右，二讀通過《勞基法》第34條、由民進黨團提出的再修正動議條文草案，明訂未來只要雇主只要經工會同意，或是經勞資會議同意後，就能將勞工的輪班間隔時間，從11小時縮短為8小時。

剛剛在立法院臨時會審議的《勞基法》第三十四條草案，條文內容為勞工工作採輪班制者，其工作班次，每週更換一次。但經勞工同意者不在此限。依前項更換班次時，至少應有連續11小時之休息時間。但雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，得變更休息時間不少於連續8小時。

簡單說，就是輪班的工作者，只要經勞資協商，就能將休息時間從目前的11小時，縮減為8小時。

在審議的發言過程中，民進黨立委林淑芬表示，依據歐盟的工時指令，明訂了輪班制要更換班次的休息時間要有連續11小時；對於運輸業的部分，就算有例外，也要將休息時間說得清清楚楚，同時也要有配套。

林淑芬說，依據國內專家的風險評估報告，快速輪班，除了會衝擊勞工與勞工家庭的生活，睡眠不足也會增加急性心肌梗塞的風險，並讓勞工的警覺度明顯下降。她強調，就算是生產機器，也必須要停機休息，每次要啟動或關機，也要有漸進程序開關機，而不是向開關燈一樣，一下on，一下off，可以立刻開關機。

林淑芬說，尤其目前國內的醫護人員，有多少人是必須吃安眠藥才能睡覺的嗎？如果休息時間只有8小時，扣除通勤、盥洗、維持家庭秩序的時間後，還剩下多少完整的休息睡眠時間？這不僅對本身造成危害，特別是醫護人員與運輸業，影響的層面還包括整個社會所有人的安全。

林淑芬強調，民進黨版本的修正動議，說要開放工作特性屬於更換班次的時候，就可以屬於例外狀況，將輪班間隔時間調降8小時，「有沒有想到16萬的護理人員都是在高密度的換班呢？」

林淑芬說，這些醫護人員本來是期待新的《勞基法》可以快點修正以保護他們，沒想到在民進黨版的修正動議，卻讓他們再度推入過勞的深淵，「我們要告訴大家，雖然是原則11小時，例外8小時，但只要修法讓交換班的間隔時間只剩8小時，對這些快速輪班的人，就是萬劫不復的地獄！」

對此，民進黨立委林靜儀發言時回應，說換班的時候輪班間隔只剩下8小時，這種事情不太會發生；而且，必須要有兩個主管機關認為有必要，才能這樣做，因此實際上不太會有這樣的狀況。

最後，當各版本的修法草案進行表決時，國民黨與親民黨團提出的版本，在民進黨團的人數優勢下都遭否決；而民進黨團提出的再修正版本，則順利通過二讀，明訂未來只要雇主只要經工會同意，或是經勞資會議同意後，就能將勞工的輪班間隔時間，從11小時縮短為8小時。

(中時)