國美館地標！由鉅「大恆」打造台灣人驕傲的建築

2018年01月10日 04:38 中時 盧金足

走進「大恆」大門，見到立著和泉正敏為該空間創作的石雕作品，大塊劈裂的石頭在背後單純植生牆的襯托下，自成主角。（盧金足攝）

台中國美館前百億大案，由鉅「大恆」由陳瑞憲打造美術館空間，成交單坪76.3萬元，躋身豪宅一哥。（盧金足攝）

由鉅建設董事長林嘉琪（左）與團隊以五年時間打造的作品「大恆」，她要獻給天上的父親，這是台灣人值得驕傲的建築。（盧金足攝）

悅讀！亞洲傑出設計師陳瑞憲知名代表作「誠品書局」，為「由鉅大恆」規畫令人驚艷的書香天地。（盧金足攝）

設計師陳瑞憲說，「大恆」的公設，捨棄奢華重機能，「公設就是家的延伸，我希望住戶能多多使用公設，公設有用才有生命力！」（盧金足攝）

公設中的火爐會客室，是設計師陳瑞憲喜歡的一個空間，希望住戶和客人能在溫暖的火爐前享受生活的自在和品味。（盧金足攝）

由鉅建設興建的「大恆」建案，位在國美館前，與國美館相輝映，延伸藝術空間新視界。（

叫我第一名！台中市豪宅建商由鉅建設，在國立台灣美術館前新完工的「大恆」建案，實價登錄單坪成交最高為76.3萬

，刷新台中豪宅紀錄，29樓以上每戶2億多元，吸引很多金字塔客層；由鉅建設董事長林嘉琪表示，與亞洲傑出設計師陳瑞憲合作，和國美館的藝術相輝映，這塊開發近半世紀的土地，團隊以5年時間打造的作品「大恆」，她要獻給天上的父親，這是台灣人值得驕傲的建築。

「完成我的期待，也實現我的夢想！」林嘉琪說，「大恆」是她父親離世後第一個團隊推動的個案，不只身負蓋出好房子的重大意義，她深知這是在天上的父親掛心的事，父親一生為事業和教育付出心力，影響她們兄弟姊妹不能懈怠，更要團結發揚光大。

手足共同擦亮「由鉅建設」這塊金字招牌，家人向心力強，所以即使工作再忙碌，每天中午一定會回家與母親吃飯，親情的凝聚讓她們體會家的溫暖和安全，也是由鉅蓋房子的精神，特別力邀設計誠品書店，為書店豎立新境界的陳瑞憲，將「大恆」與美術館相呼應。

「一開始便鎖定和泉正敏與Eduardo Hoffmann的作品！」陳瑞憲對自己規畫的公設空間，避開藝術品與空間互不協調的窘境，還在公共空間規畫很多可以讓人「躲」起來的不同空間，他希望生活在這裡的住戶，對公共空間不是用看的，而是可以用的空間，能到各個可以抒解情緒的空間，不要回家一打開就是看電視。

林嘉琪說，921大地震那年，很多房子安全性見真章，當晚她開著車到她們蓋的房子檢視，全部安全無虞終於安了心，但也讓她更堅定要蓋安全房子的信念，所以「大恆」全台首個採用「複層制音浮動地板」工法，樓上樓下住戶不會互相干擾，由台北101大樓結構設計團隊永竣工程並受託研發速度型阻尼器，置於「大恆」結構中，為台中首座榮獲耐震標章的SC構造住宅。

由鉅「大恆」位於國美館正對面，基地831坪，5至28樓為標準樓層，單層2戶，規畫140、160坪；另有12戶的單層單戶300坪規畫，高樓層1戶2億多，吸引很多高端客層，有客戶一次買2戶，不受景氣影響，好房子永遠受肯定。

陳瑞憲以前設計商業空間居多，罕為住宅建案操刀，他說，「大恆」與國美館的藝術氛圍連結，但既然是「家」就要有溫度，設計一個舞台由藝術品來當主角，上百件的藝術作品就是讓住戶生活在有溫度的美術館中，他舉拾級而上的長梯

，讓住戶或來訪客人對上樓到公共空間有一探究竟的期待感

，創造生活的趣味和浪漫。

相較有的建案凸顯高調門廳，走進「大恆」大門，只有一大片超過7米的輕淺水池，其上立著和泉正敏為該空間創作的石雕作品，大塊劈裂的石頭在背後單純植生牆的襯托下，成為空間亮點。

陳瑞憲說，他以不鏽鋼原色作為大廳主色調，並以手磨白銅消除刺眼感，凸顯溫潤觸感；由木頭作為搭配，例如樓梯扶手與玻璃間隔，增添溫暖感。

陳瑞憲說，自己喜歡巴黎，有時也長居巴黎，喜歡到當地傳統市場，發現巴黎民眾從各種顏色的蔬果配色渾然天成，令他驚艷，民眾經常設計自己的家，不假他人之手，符合住居習慣，所以他將「大恆」的公設，捨棄奢華重機能，「公設就是家的延伸，我希望住戶能多多使用公設，公設有用才有生命力！」

「公設中的火爐會客室，是我喜歡的一個空間」，陳瑞憲透露，公設空間每個角落親自著墨，從書房、健身房、游泳池

、中西式茶屋等，每個方向每個表情，都希望符合它該有的位置，而散發溫暖的火爐，會讓他想起在歐洲的靜好歲月，且利用大面窗，將旁邊的園道綠意引景入室，建築物有大自然是最好的布景。

林嘉琪成功整合這塊土地，也身負地主與股東們的期許和責任，她說，基地最大地利條件就是位於國美館正對面，因此以帷幕建築為目標，創造無可比擬的視野；顧及節能，特別採用德國旭格（Schueco）設計系統，厚度達37.5mm的熱浸化玻璃，抗寒耐風又能阻熱。

「團隊的認真和創意，由作品來說話！」林嘉琪也提及，陳瑞憲為了室內的藝術品，連石頭和畫作定點，事必躬親，不假他人之手，總共來台中30多次，從設計規畫到結構、公設

、室內設計細節等，全部要做到真善美，看到客戶滿意的笑容，珍惜與「大恆」好的緣份，這是正向的力量，身為建築人，她也希望能用建築，改變世界看台灣的觀點，為這個百億大案立下新的里程碑。

(中時)