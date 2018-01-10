「同安大學堂」國際化　3國際志工開講「促和平」

2018年01月10日 07:02 中時 謝佳潾

同安國小「同安大學堂」9日開課，請到3名國際志工到校開講，講著世界另一端的生活樣貌。（謝佳潾攝）

同安國小「同安大學堂」9日開課，請到3名國際志工到校開講，講著世界另一端的生活樣貌。（謝佳潾攝）

同安國小因是小學校，全校僅70逾人，因此發展出「同安大學堂」，意即一至六年級的學生全部集合一起上課，課程取向也因而相當跨領域，不僅有已在各界服務的學長姐返校分享學習過程，9日還跨國際邀請到3名國際志工到校開講，講著世界另一端的生活樣貌。

同安國小表示，這次由台大生策畫、國際志工首度來到屏東的交流活動，學校本來也有申請參加，但對象因故無法前來而作罷，但幸好到南州國中的3名國際志工非常熱情，一邀請就答應到同安大學堂開講，讓小朋友又有了與外國人接觸的機會。

學校指出，同安大講堂的每堂課程都不會提前曝光，所以當來自韓國的Helen、印尼的Ade和馬來西亞的Jiwei一早即出現在學校時，小朋友都嚇呆了，但也因而更期待上課內容，而課程中他們不外乎是介紹自己國家的地理位置、文化、美景、美食等，就如旅遊書籍上所見，但因為是由本國人自己講出來，學生獲得的衝擊及印象會特別深刻。

「原來印度尼西亞這麼熱哦！」學生陳冠役說，他有知道印尼但沒聽過印度尼西亞，原來是同一個地方，且看了地圖才發現，那邊也太熱了，不過照片上的烤餅乾好像很好吃。學生阮芷睛則說，韓國姊姊很漂亮，跟電視裡的一樣。而學生潘嶸婕則是念念不忘馬來西亞舞蹈。

校長蔡信東說，會想讓學生學習各國文化，不僅是希望他們打開眼界，更盼他們能透過互相了解而學習尊重，每個小朋友都是創造世界和平的重要種子。

(中時)