暫停過勞修《勞基法》藍喊休息綠反對

立法院審查勞基法，民進黨立委睡成一片。（朱真楷攝）

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立法院審查勞基法，民進黨立委睡成一片。（朱真楷攝）
立法院審查勞基法，民進黨立委睡成一片。（朱真楷攝）
立法院審查勞基法，民進黨立委睡成一片。（朱真楷攝）

立法院從昨天起展開跨夜不斷電的《勞基法》修法，過勞修法的現象，引發在野黨強烈不滿，剛剛國民黨立法院黨團提案，為維護立法品質，建請立法院院會立即休息，10日上午9點再繼續開會，但民進黨為盡速通過修法，避免擦槍走火，因而挾多數反對該提案，臨時會繼續挑燈夜戰。

對此，國民黨立委林為洲說，剛剛算了一下，台下一共有25個立委在睡覺，結果民進黨卻還堅持繼續審查法案，令人不解。他說，民進黨立委睡飽了才起床投反對票，反對讓勞工休息，讓記者休息，也不讓警察休息，「過勞啦！」

國民黨立委盧秀燕則說，到底是誰在耍威風，說一定要在半夜審查《勞基法》？難道不能在正常的時間好好仔細審查嗎？民進黨立委在台下睡得睡、倒得倒，玩手機的玩手機、看電影的看電影，成何體統？為何民進黨的高層要把自己的立委搞得如此難堪？

盧秀燕說，請立法院長蘇嘉全給大家一個理由，為何一定要在凌晨的時候審查《勞基法》？「你們自己都是惡老闆、慣老闆，不要說還想要替勞工爭取勞權」。

國民黨立委黃昭順發言時，也對著主持會議的立法院長蘇嘉全說，你看後面都睡成一片了」。對此，蘇嘉全回稱，「不會，我看你們現在精神都還不錯」。

(中時)

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