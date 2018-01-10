研究：女性減壓有法寶！聞男性臭衣服效果好？

2018年01月10日 03:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

現在人求學、工作壓力大，總希望能減壓、喘一口氣！如SPA、旅遊都是不錯的選擇！不過愛情魔力大，其實也是好方法！最新研究發現，女性聞男性臭衣服，有助減壓，如是聞的是男朋友、老公的臭衣服，效果更好！特別是男女朋友分隔兩地，憑藉衣服殘餘氣味，也能體會到愛情帶來的「安心感」。

對抗遠距離情侶！男性「臭衣服」竟成法寶？英國《每日郵報》報導，加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）找來96對異性伴進行氣味如何影響女性減壓進行實驗。

研究員先給受試者男士一件乾淨的T恤，要求他們在不使用止汗劑或香水，及不能抽菸、或吃濃味食物的情況下穿着24小時。讓這件T恤後充滿男人的「體味」後，讓受試者女性分別聞沒有氣味的衣服、有伴侶氣味的衣服及陌生男子穿過的衣服。

研究員隨後為這些女性做壓力測試，包括模擬面試，在攝影機和評審小組面前心算及讓她們填寫問卷。研究員也會採集女性受試者的口水樣本，分析當中被稱為「壓力荷爾蒙」皮質醇的濃度。

研究發現，女性在聞到「男性體味」都能有效獲得減壓，口水內壓力荷爾蒙皮質醇水平也比聞陌生人臭衣服女性更低。

研究人員霍弗（Marlise Hofer）分析，此研究證實，女性在聞到男性體味都有獲得減壓力效果，特別是得知自己聞的是另一半的髒衣服，減壓效果會更好。然專家也提醒，並非所有臭衣服都有同樣作用，如聞到不喜歡人的臭衣服，可能會造成反效果。

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(中時電子報)